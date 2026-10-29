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Gana Cumhurbaşkanı Mahama, Putin'in barış görüşmelerine açıklığını olumlu karşıladı

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Gana Cumhurbaşkanı Mahama, Rusya-Afrika Zirvesi'nde Putin'in üçlü barış görüşmelerine açık olmasını olumlu karşılayarak kalıcı çözüm çağrısı yaptı. Mahama, çatışmaların tedarik zincirlerini olumsuz etkilediğini belirterek diplomatik temasların sürdürülmesini istedi.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış görüşmelerini yeniden başlatmaya açık olmasını memnuniyetle karşılayarak, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın kalıcı bir çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Mahama, Moskova'da düzenlenen Rusya- Afrika Zirvesi'nde konuştu.

Putin'in Rusya, Ukrayna ve ABD'den oluşan üçlü barış görüşmelerini yeniden başlatmaya açık olmasını memnuniyetle karşılayan Mahama, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın kalıcı bir çözüme kavuşturulması çağrısı yaptı.

Mahama, dünyanın farklı bölgelerinde devam eden çatışmaların ciddi can kayıplarına ve insani acılara yol açtığını belirtti.

Çatışmaların küresel lojistik ağlarını ve tedarik zincirlerini de olumsuz etkilediğine işaret eden Mahama, kalıcı barışın sağlanması için diplomatik temasların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Gana, ilk nükleer santrali için Rosatom ile görüşüyor

Mahama, ülkesinin ilk nükleer enerji santralini kurmak amacıyla Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ile görüşmelere başladığını açıkladı.

Gana'nın yenilenebilir enerji kaynaklarını da içeren çeşitlendirilmiş bir enerji politikası izlediğini belirten Mahama, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımına yönelik altyapının geliştirilmesi üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Mahama, Sovyetler Birliği'nin 1964'te araştırma amacıyla Gana'ya 2 megavatlık bir nükleer reaktör sağladığını hatırlatarak, iki ülke arasındaki nükleer işbirliğinin geçmişine dikkati çekti.

Mahama, ayrıca Afrika ülkeleri ile Rusya arasındaki meşru ticari işlemlerin yerel para birimleri ve dijital ödeme sistemleri üzerinden gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu.

Ticaret ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine de değinen Mahama, Rus şirketlerini Ganalı ortaklarla tarımsal ürünlerin işlenmesi, gübre üretimi, ilaç sanayisi ve ulaştırma altyapısı alanlarında işbirliği yapmaya davet etti.

Kaynak: AA
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