Gana liderinden yabancı düşmanı saldırılara AfB müdahalesi çağrısı

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Güney Afrika'da yabancılara yönelik artan yabancı düşmanı saldırıların Afrika Birliği (AfB) tarafından ele alınması çağrısını yineledi.

Cumhurbaşkanı Mahama, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AfB Olağanüstü Zirvesi kapsamında başkent Akra'da, AfB Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf ile bir araya geldiklerini belirtti.

Mahama, Yusuf ile gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde, Güney Afrika'da yabancılara yönelik saldırıların AfB tarafından resmi olarak ele alınması çağrısında bulunduğunu aktardı.

Yusuf'un konunun bir sonraki AfB Zirvesi'nde görüşülmesi gerektiğini kabul etmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Mahama, Gana'nın bu konuda AfB Komisyonuna resmi başvuruda bulunduğunu kaydetti.

Mahama, "Güney Afrika'ya karşı kötü niyet beslemiyoruz ancak saldırılar ve kıtanın çeşitli ülkelerinden insanların uğradığı önemli sermaye kayıpları konusunda derin endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Saldırıların Afrika dayanışmasının ruhuna ve kıtasal bütünleşme yönündeki ortak çabalara zarar verdiğini belirten Mahama, "Bu meseleyi halının altına süpürmek, temel nedenlerini çözmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Mahama, konunun AfB gündemine alınmasının Güney Afrika'ya görüşlerini resmi ve yapıcı bir platformda paylaşma imkanı sağlayacağını ve kıta ülkelerinin kalıcı bir çözüm için birlikte çalışmasına katkıda bulunacağını vurguladı.

Gana'nın tüm AfB üyesi ülkelerle, kıtadaki her Afrikalının onurunu, güvenliğini ve yatırımlarını koruyacak kalıcı çözümler bulmak için çalışmaya devam edeceğinin altını çizen Mahama, "Bir kıta olarak gücümüz birliğimizde yatıyor." ifadesine yer verdi.

Öte yandan, 2 Ganalı, Güney Afrika'da tekrarlanan yabancı düşmanı saldırıların soruşturulması talebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesine başvururken Pretoria yönetimi başvuruyu "fırsatçılık" olarak nitelendirdi.

Güney Afrika'da son haftalarda, iş ve kaynakları ellerinden almakla suçlanan göçmenleri hedef alan protesto ve şiddet olayları yaşanıyor.

Güney Afrika'da yabancı karşıtı gerilim

Güney Afrika'da son aylarda artan göçmen karşıtı gösteriler ve yabancılara yönelik baskılar, ülkede göç, işsizlik ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

"Operation Dudula" ve "March and March" gibi düzensiz göçmen karşıtı gruplar, belgesiz göçmenlere 30 Haziran'a kadar ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunurken, KwaZulu-Natal, Gauteng ve Western Cape eyaletlerinde yabancılara yönelik çeşitli şiddet olayları yaşandı.

Son olayda, yabancı karşıtı protestoların şiddete dönüşmesi sonucu Cape Town'da bir Gana vatandaşının hayatını kaybetmesi, ülkedeki güvenlik endişelerini yeniden artırdı.

Kaynak: AA