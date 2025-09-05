Gamze Çam'dan Sağlıklı Yaşam Mesajı: Akbelen Sağlıklı Hayat Merkezi'nin Faydaları

Mersin'in merkez Toroslar ilçesindeki Akbelen Sağlıklı Hayat Merkezi'nde sağlık elçisi görevini sürdüren Gamze Çam, merkezin imkanlarından faydalanarak sağlıklı yaşama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Toroslar Kaymakamlığında görevli Gamze Çam, Toroslar İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Akbelen Sağlıklı Hayat Merkezi'nde "Saha Elçileri Eğitim Programı"na katılarak sağlık elçisi oldu.

Program kapsamında merkezin saha programlarına katılıp insanlara sağlıklı yaşam eğitimleri ve danışmanlık hizmeti veren Çam, aynı zamanda kendi sağlığına yönelik adımlar da attı.

Merkezdeki diyetisyen ve fizyoterapist desteğiyle kilo kontrolü ve egzersiz alanlarında bilgi edinip, daha sağlıklı bir yaşama kavuşan Çam, sağlık elçiliği göreviyle çok daha fazla insana ulaşmayı hedefliyor.

Gamze Çam, AA muhabirine, Akbelen Sağlıklı Hayat Merkezi'nde vatandaşlara yönelik önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.

Buradaki eğitimlerden dolayı hak kazandığı sağlık elçiliğiyle çok sayıda insana ulaştığını dile getiren Çam, merkezin kendisine de katkı sunduğunu anlattı.

Sağlık elçisi olmadan önce kilo kontrolü konusunda sıkıntılar yaşadığını belirten Çam, şöyle devam etti:

"Kurumumuza gelen uzmanlar sayesinde Sağlıklı Hayat Merkezi'nde sağlık alanında eğitimlerin olduğunu öğrendim. Akbelen Sağlıklı Hayat Merkezi'ne gelerek farklı alanlardan danışmanlıklar aldım. Kilo kontrolü ve sağlıklı yaşamayla ilgili hayatıma birçok şey kattım. Yürüyüşler, kendi günlük yaşantımda kullandığım ve yapabileceğim egzersizleri öğrenerek hem sağlıklı yaşam sürmeye hem de kilo kontrolümü sağlama noktasında büyük katkı sağladı."

Çam, bütün vatandaşları sağlık alanında önemli fırsatlar sunan Sağlıklı Hayat Merkezilerinin imkanlarından yararlanmaya davet etti.