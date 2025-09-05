Haberler

Gamze Çam'dan Sağlıklı Yaşam Mesajı: Akbelen Sağlıklı Hayat Merkezi'nin Faydaları

Gamze Çam'dan Sağlıklı Yaşam Mesajı: Akbelen Sağlıklı Hayat Merkezi'nin Faydaları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Toroslar ilçesindeki Akbelen Sağlıklı Hayat Merkezi'nde sağlık elçisi olan Gamze Çam, merkezin sunmuş olduğu imkanların kendisine sağlıklı bir yaşam sürmesinde yardımcı olduğunu belirtti. Sağlıklı yaşam eğitimleri ve danışmanlık hizmetleri ile diğer vatandaşlara da ulaşmayı hedefliyor.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesindeki Akbelen Sağlıklı Hayat Merkezi'nde sağlık elçisi görevini sürdüren Gamze Çam, merkezin imkanlarından faydalanarak sağlıklı yaşama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Toroslar Kaymakamlığında görevli Gamze Çam, Toroslar İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Akbelen Sağlıklı Hayat Merkezi'nde "Saha Elçileri Eğitim Programı"na katılarak sağlık elçisi oldu.

Program kapsamında merkezin saha programlarına katılıp insanlara sağlıklı yaşam eğitimleri ve danışmanlık hizmeti veren Çam, aynı zamanda kendi sağlığına yönelik adımlar da attı.

Merkezdeki diyetisyen ve fizyoterapist desteğiyle kilo kontrolü ve egzersiz alanlarında bilgi edinip, daha sağlıklı bir yaşama kavuşan Çam, sağlık elçiliği göreviyle çok daha fazla insana ulaşmayı hedefliyor.

Gamze Çam, AA muhabirine, Akbelen Sağlıklı Hayat Merkezi'nde vatandaşlara yönelik önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.

Buradaki eğitimlerden dolayı hak kazandığı sağlık elçiliğiyle çok sayıda insana ulaştığını dile getiren Çam, merkezin kendisine de katkı sunduğunu anlattı.

Sağlık elçisi olmadan önce kilo kontrolü konusunda sıkıntılar yaşadığını belirten Çam, şöyle devam etti:

"Kurumumuza gelen uzmanlar sayesinde Sağlıklı Hayat Merkezi'nde sağlık alanında eğitimlerin olduğunu öğrendim. Akbelen Sağlıklı Hayat Merkezi'ne gelerek farklı alanlardan danışmanlıklar aldım. Kilo kontrolü ve sağlıklı yaşamayla ilgili hayatıma birçok şey kattım. Yürüyüşler, kendi günlük yaşantımda kullandığım ve yapabileceğim egzersizleri öğrenerek hem sağlıklı yaşam sürmeye hem de kilo kontrolümü sağlama noktasında büyük katkı sağladı."

Çam, bütün vatandaşları sağlık alanında önemli fırsatlar sunan Sağlıklı Hayat Merkezilerinin imkanlarından yararlanmaya davet etti.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin ilçe kongreleriyle ilgili itirazını kabul etti

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin kongre itirazını kabul etti
Kritik veri açıklandı, altın fiyatları uçuşa geçti

Kritik veri açıklandı, altın uçuşa geçti! İşte piyasalarda son durum
Vergi memuru bilgisayar ekranını paylaştı, ekrandaki detay tartışma yarattı

Vergi memurunun bilgisayar ekranındaki detay tartışma yarattı
390 şubeli Maydonoz Döner satışa çıkarıldı

390 şubesi var! Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yolladığı futbolcu sakat çıktı: 3 gün düşünüp vazgeçtiler

Galatasaray'ın yolladığı futbolcu sakat çıktı: 3 gün düşünüp vazgeçtiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.