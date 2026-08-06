Gambiya'da Seller: 1200 Aile Etkilendi
Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerden 1200 ailenin etkilendiği bildirildi.
Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerden 1200 ailenin etkilendiği bildirildi.
Ulusal Afet Yönetim Ajansından yapılan açıklamada, ülkede devam eden yağışlar nedeniyle başkent Banjul'da seller meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, sellerden 1200 ailenin etkilendiği, 500'den fazla evin hasar gördüğü ifade edildi.
Hükümetin, selzedelere yönelik yardım çalışmaları başlattığı kaydedildi.
Kaynak: AA