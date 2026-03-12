Haberler

TİKA, Gambiya'da işitme engelliler okulunda iftar verdi

TİKA, Gambiya'da işitme engelliler okulunda iftar verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Gambiya'da işitme engelli öğrenciler için düzenlediği iftar programında, Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşattı. Programa Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi de katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gambiya'da işitme engelli öğrenciler için iftar programı düzenledi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Gambiya İşitme Engelliler Derneği bünyesinde faaliyet gösteren bir okulda organize edilen iftar programına, Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Türker Oba, Türkiye Maarif Vakfı Gambiya temsilcisi Mustafa Dirier, TİKA Gambiya Koordinatörü Ali Kerim, okul yöneticileri, yaklaşık 300 öğrenci ve davetliler katıldı.

Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik iklimini yansıtan bir atmosferde yapılan program, Kerim'in Gambiya geleneklerine uygun olarak yaptığı duayla başladı.

Büyükelçi Oba, buradaki konuşmasında, ramazan ayının birlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirtti.

Oba, özel gereksinimli bireylerin eğitimine ve toplumsal hayata aktif katılımına yönelik çalışmaların önemine değindi.

Okul temsilcisi de iftar programının öğrenciler için anlamlı bir buluşma olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

Programda yapılan konuşmalar, işitme engelli öğrencilerin de takip edebilmesi için işaret diline tercüme edildi.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Daha sonra katılımcılar, iftar sofrasında bir araya geldi.

TİKA'nın düzenlediği programla ramazanın paylaşma ve dayanışma ruhu, Gambiya'daki işitme engelli öğrenciler ve okul yönetimiyle birlikte yaşandı.

Kaynak: AA / Adam Abu
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

Savaş uçakları peş peşe vurdu! Şiddetli patlamalar canlı yayında
ABD'de sinagoga saldırı

ABD şokta! Trump'ı uzun süre düşündürecek saldırı
Artan petrol fiyatları Rusya'nın işine yaradı

İran'ın dünyayı yakan kararı, sadece Putin'in işine yaradı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonluk yarışı alev alev! Trendyol 1. Lig'de lider değişti

Şampiyonluk yarışı alev alev! 1. Lig'de lider değişti
Drogba'dan Osimhen'i duygulandıran mesaj

Victor Osimhen'i ağlattı
Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı

Daha 20 yaşındaydı! Evinde korkunç halde bulundu
Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı Vance'a Karabağ kitabı hediye eden müdürü görevden aldı

Trump'ın sağ koluna verilen hediye ülkeyi karıştırdı
Şampiyonluk yarışı alev alev! Trendyol 1. Lig'de lider değişti

Şampiyonluk yarışı alev alev! 1. Lig'de lider değişti
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak

Dünyayı bekleyen felaket: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar

Bunun adı düpedüz vicdansızlık! Hepsini çöpe attılar