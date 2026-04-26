Banjul Maratonu’nda sağlıklı yaşam ve dayanışma ön plandaydı

Gambiya'nın başkenti Banjul'da bu yıl düzenlenen Banjul Maratonu, ülke içi ve dışından sporcuları ve sağlıklı yaşam tutkunlarını bir araya getirdi.

Banjul kent merkezinde gerçekleştirilen organizasyonda katılımcılar, 4 kilometrelik yürüyüş, 5 ve 10 kilometrelik koşu, 21 kilometrelik yarı maraton ile 42 kilometrelik tam maraton kategorilerinde mücadele etti.

Her yaştan ve her yetenek düzeyinden sporcunun katılımını teşvik etmek amacıyla Para Maraton da düzenlendi.

Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba'nın yanı sıra Büyükelçiliğin İçişleri Bakanlığı Müşaviri Jandarma Kurmay Albay Volkan Karalı, Yunus Emre Enstitüsü Banjul Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Talip Erdoğan, Gambiya'daki Türkiye Maarif Vakfı Okulları Ülke Temsilcisi Mustafa Dirier, Albayrak Alport Liman Genel Müdürü Salih Levent Kaçar, Ataşe Jandarma Üsteğmen İbrahim Kapdikacti ve AIC Green Energy CEO'su Dennis Elverir de 4 kilometrelik bölümde yer aldı.

Maraton organizatörleri, etkinliğin temel hedefinin sağlıklı yaşamı teşvik etmek, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve ulusal birliği desteklemek olduğunu belirtti.

Banjul sokaklarında yoğun ilgiyle takip edilen maraton boyunca çok sayıda izleyici, parkur kenarlarında sporculara destek verdi.

Ülkenin spor takvimindeki en kapsayıcı etkinliklerden biri olarak nitelendirilen Banjul Maratonu, amatör ve profesyonel sporcular için farklı zorluk seviyelerinde yarış imkanları sundu.