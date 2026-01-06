Haberler

Gambiya Açıklarında Göçmen Teknesinin Alabora Olması Sonucu Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 31'e Yükseldi

Güncelleme:
Gambiya açıklarında yılbaşı gecesi aşırı yüklü bir teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi. 200 yasadışı göçmeni taşıyan tekne, su altında bir kum yığınına çarparak battı. Kazada 102 kişi kurtarılırken, Gambiya Cumhurbaşkanı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BANJUL, 6 Ocak (Xinhua) -- Gambiya açıklarında yılbaşı gecesi aşırı yüklü bir teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

Gambiya Göçmenlik Dairesi pazartesi günü yaptığı açıklamada yaklaşık 200 yasadışı göçmeni taşıyan teknenin 31 Aralık gecesi geç saatlerde Gambiya'nın Kuzey Kıyısı Bölgesi'nden İspanya'nın Kanarya Adaları'na gitmek üzere izinsiz şekilde yolculuğuna başladığı belirtildi.

Yola çıktıktan kısa bir süre sonra su altında bulunan bir kum yığınına çarpan teknenin alabora olduğu kaydedildi. Gambiya Donanması alınan acil yardım çağrısı üzerine yerel balıkçı tekneleriyle birlikte arama ve kurtarma operasyonu başlattı.

Açıklamada pazar günü itibarıyla Gambiya'da 15, komşu Senegal'de ise 16 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, haber alınamayan çok sayıda kişinin de hayatını kaybetmiş olabileceğinden endişe edildiği ifade edildi. 102 kişinin kurtarıldığı, bunlardan 23'ününse hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

"Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma" başlatılacağını vurgulayan Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, sorumluların yasalar çerçevesinde hesap vereceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
