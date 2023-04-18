Galeria İş Merkezi ve Sözel Apartmanı'nda çıkan eşyalara ait 400 tutanak tutuldu: Yarısı polis eşliğinde sahibine teslim edildi

89 kişinin öldüğü Galeria İş Merkezi'nden 1 milyon metreküp hafriyat çıkartıldı

DİYARBAKIR Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerde etkilenen Diyarbakır'da, yıkılan Galeria İş Merkezi ve Sözel Apartmanı'ndan çıkartılan eşyalara dair polis, 400 tutanak tuttu. Ekipler, yarısını sahiplerini tespit ederek teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 kentten biri olan Diyarbakır'da, 1'i boş, 7 yapı yıkıldı. Bu yapılardan 400'den fazla vatandaş hayatını kaybetti, yüzlercesi yaralı olarak kurtuldu.

Depremle birlikte arama çalışmaları tamamlandıktan sonra enkaz kaldırma işlemleri titiz bir şekilde yürütüldü. Merkez Yenişehir ilçesinde yıkılan Galeri İş Merkezi'nde 89 kişi, Sözel Apartmanı'nda ise onlarca kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakir İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri depremin ilk olduğu andan itibaren 24 saat esasına göre burada güvenlik tedbiri aldı. Görevli olmayan hiç bir kimsenin enkaz alanına görmesine izin vermeyen polis ekipleri, her çalışan kepçenin başında bir polis olduğu ve hafriyat temizleme sırasında titizlikle gözlem yaparak ve aynı zamanda firma yetkilileri de gözlemci görevlendirdiği hafriyatın iki kez eleme işlemi yapılarak kamyonlara yüklendiği bu esnada çıkan maddi veya manevi değerli olan eşyaları topladı.

Bu iki enkaz alanında emniyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, mahalle muhtarı ve bina sakinlerinde oluşan bir komisyon kuruldu. Enkaz kaldırma çalışmalarında maddi ve manevi eşyalar komisyon tarafından tutanak altına alınıp polis ekipleri kontrolüne alınıyor.

Yenişehir Emniyeti, bu süreçte bulunan eşyalara ait 400'den fazla tutanak tuttu. Tutanak altına alınan eşyalardan yarısı sahipleri tespit edilerek teslim edildi. Tespit edilmeyen eşyalar ise delil torbasına koyulup, kayıt altına alınarak emniyettin emanetine alındı. Bu eşyalar hiçbir şekilde sahipleri tespit edilmediği takdirde daha sonra adliye emanetine teslim edileceği öğrenildi.

Enkaz kaldırma alanından sorumlu saha formeni Orhan Şener, Galeria İş Merkezi'nde enkaz kaldırma çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Depremde sitenin B bloku yıkıldığını hatırlatan Şener, "Geri kalan üç blok vardı, onları yıktık. Şu anda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. İçinde değerli eşyalar çıktığı için çalışmalarımızı yavaş sürdürüyoruz. İnsanların eşyaları çıksın diye. Burada bulunan eşyalar tutanak halinde polis arkadaşlara teslim ediyoruz. Onlarda hak sahibine teslim ediyor" dedi.

Şener, şu ana kadar tahminlerine göre 1 milyon metreküp hafriyat çıktığını değerlendirirken, "Hala da çıkmaya devam ediyor. Bizim planımızda burayı bir aya bitirmeye çalışmak var" ifadelerinde bulundu.