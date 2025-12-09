"Futbolda bahis" soruşturmasında tutuklanan Metehan Baltacı'nın ifadesine ulaşıldı

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan Galatasaray Spor Kulübünün futbolcusu Metehan Baltacı'nın emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerine ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Metehan Baltacı, emniyetteki ifadesinde futbolculuk dışında başkaca bir gelir kaynağının olmadığını belirterek, aylık gelirinin 1,5 milyon lira olduğunu söyledi.

"Nesine" sitesinde 2020-2021 yılları arasında üyeliği olduğunu söyleyen Baltacı, şu anda kullanmadığını ve diğer sitelerde üyeliğinin olmadığını, siteyi aktif olarak kullanıp kullanmadığını net olarak hatırlamadığını anlattı.

Baltacı kesinlikle yasa dışı bahis sitelerinde üyelinin olmadığını ve herhangi bir işlem yapmadığını vurgulayarak, ifadesinde şunları kaydetti:

"Kasım 2025'in ikinci haftasında, futbol oynadığım Galatasaray Futbol Kulübüne TFF tarafından yapılan bildiriyle bahis oynadığımı öğrendim. Bunun üzerine geriye doğru düşündüğümde gelen evrakları kontrol ettiğimde ben Galatasaray Futbol Kulübünde 17 yaşımda profesyonel futbolcu olarak sözleşme imzaladıktan sonra henüz A takım kadrosunda değilken, halen altyapı takımında oynamaktayken, yani fiilen amatör futbolcuyken Galatasaray A takımının oynadığı birkaç müsabakasından oynadığımı hatırladım. Ben bu bahisleri yasal olan Nesine sitesi üzerinden oynadım, o dönemde bu durumun futbolcu olduğum için bir suç olacağını, suç teşkil ettiğini bilmiyordum, henüz 17-18 yaşlarında idim. Ancak hangi takımlarla müsabakasına oynadığımı tam olarak hatırlayamıyorum. Galatasaray Futbol Kulübünün A takımda oynamaya başladıktan sonra asla müsabakalarına yönelik yasal/yasa dışı bahis oynamadım. Yukarıda oynadığımı bildirmiş olduğum tarihlerde beni yönlendiren kimse olmadı, kendi irademle oynadım."

İfadesinde Baltacı'ya arkadaşları ile olan mesajlaşmalar da soruldu. Baltacı'ya 2021 yılında WhatsApp grubunda "Beyler sağlam kupon var mı 6000 ile iddaa oynıcam", "Hatay gs karşılıklı gol kesin, 1.60 oran, 2-3 maç daha koysam, 10000 olur, Askeri ücret maaşı ikiye katlamam lazım." şeklinde attığı mesajlar gösterildi.

Baltacı bu mesajlara ilişkin şunları söyledi:

"Bahse konu grup 2016-2017 yıllarında normal arkadaşlar arasında kullanılan bir WhatsApp grubudur. Bahse konu konuşmalarla ilgili olarak zaten ben burada konuşmanın başında 'sağlam kupon var mı 6000 basacağım' diye sormuşum. Ben etki edeceğim bir müsabakayla ilgili konuşmuş olsam kimseye kupon sormam. Her ne kadar bunları şakayla karışık olarak grupta kupon sorsam da ve tam olarak hatırlamasam da maçın sonucuna etki edecek birinin böyle bir soru sorması hayatın olağan akışına aykırıdır.

Ayrıca bahse konu maça da kupon yapmadım. Ayrıca bahse konu maçta Hatayspor-Galatasaray'ı 3-0 yenmiş. Dolayısı ile bahse konu konuşma tamamen yorum, geyiktir. Maçın sonucunda dair bir bilgimin olmadığını göstermektedir. Belli ki konuşulanlar ahbaplar arasında yapılan bir geyik muhabbetidir."

Suçlamaları kabul etmedi

Grupta yer alan farklı tarihteki konuşmalara ilişkin ise Baltacı, arkadaşlarıyla bahisle alakalı sohbetleri olduğunu belirterek, "Urfaspor Eyüpspor arasındaki maçta ben kadroda yoktum, sakattım. Bahse konu sohbetler de karşılıklı gol olacağını bilerek yönlendirme yapmadım. Sadece benim tahminimdi. Erzurum Eyüpspor maçına ben sonradan girdim. Bahse konu maç 4-0 Eyüpspor'un galibiyeti ile sonuçlandı. Benim tahminim de yanlış çıktı. Maçın skoruna etki edecek bir şey yapmadım. Bahse konu konuşmalar gruptaki arkadaşlarım ile geyik muhabbetleridir. Ayrıca bahis üzerine tahminlerimizle ilgili konuşmalardır. Herhangi bir şekilde şahsım tarafına bir kupon geliri paylaşımı olmamıştır, bu şekilde bir kazancım asla söz konusu değildir. Konuşma içeriklerinde görüldüğü üzere kupon miktarları küçük paralarla oynanan paralardır, arkadaşlar arasındaki tahminlerimize ilişkin konuşmalardır. Asla bir bahis organizasyonu değildir." ifadelerini kullandı.

Şüpheli Metehan Baltacı savcılık ifadesinde ise şunları söyledi:

"Tam kaç kere kupon yaptığımı bilmiyorum ama hiçbir suretle formasını giymiş olduğum herhangi bir takım adına kupon yapmadım. Yine oynamış olduğum maç bahislerindeki futbolcular ile herhangi bir irtibatım olmamıştır. Benim şike yapmam söz konusu değildir. Mesaj içeriklerinde de gözüktüğü üzere birçok kuponda arkadaşlarımdan takım sormaktaydım, şike yapacak olsam böyle yazışmaların olması mümkün olmazdı. Söz konusu kuponları yapmamdan dolayı TFF tarafından idari ceza verildi. Ancak bu cezanın içeriği kupon yapmamdan kaynaklı olup şike iddiası ile ilgili herhangi bir husus da yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."