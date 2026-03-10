Haberler

Galatasaray, Liverpool'u 1-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Maçta tek golü Mario Lemina kaydetti. Rövanş maçı 18 Mart'ta Anfield'da oynanacak.

(İSTANBUL) - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'u konuk etti.

RAMS Park'ta oynanan maçta sarı-kırmızılılar, Liverpool'u Mario Lemina'nın 6'ıncı dakikada attığı golle 1-0 yendi.

Rövanş maçı 18 Mart'ta

Galatasaray, rövanş maçına 18 Mart'ta İngiltere'de çıkacak. Anfield'da yapılacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

Kaynak: ANKA
