Galatasaray, Liverpool'u 1-0 Mağlup Etti
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Maçta tek golü Mario Lemina kaydetti. Rövanş maçı 18 Mart'ta Anfield'da oynanacak.
(İSTANBUL) - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup etti.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'u konuk etti.
RAMS Park'ta oynanan maçta sarı-kırmızılılar, Liverpool'u Mario Lemina'nın 6'ıncı dakikada attığı golle 1-0 yendi.
Rövanş maçı 18 Mart'ta
Galatasaray, rövanş maçına 18 Mart'ta İngiltere'de çıkacak. Anfield'da yapılacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.
Kaynak: ANKA