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Galatasaray-Göztepe Maçı Öncesi Karaborsa Bilet Satan Şüpheli Tutuklandı

Galatasaray-Göztepe Maçı Öncesi Karaborsa Bilet Satan Şüpheli Tutuklandı
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İstanbul'da Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan maç öncesi, değeri bin 900 lira olan biletleri 3 bin liraya satan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GALATASARAY ile Göztepe arasında oynanan maç öncesi, değeri bin 900 lira olan biletleri karaborsada 3 bin liraya sattığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ağustos'ta RAMS Park'ta Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan Süper Lig'in 3'üncü hafta maçı öncesi karaborsa bilet satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında S.D.E.'nin, H.Ç.'ye değeri bin 900 lira olan maç biletini 3 bin liraya sattığı belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemede S.D.E.'nin geçmiş dönemlerde de kendisine ait biletleri farklı kişilere birçok kez kullandırdığı, ayrıca usulsüz şekilde temin ettiği biletleri değerinin üzerinde sattığı tespit edildi.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli S.D.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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