Haberler

Galata Kulesi'nde kültür varlığı kaçakçılığına karşı ışık gösterisi gerçekleştirildi

Galata Kulesi'nde kültür varlığı kaçakçılığına karşı ışık gösterisi gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile UNODC iş birliğinde Galata Kulesi'nde düzenlenen ışık gösterisi, kültürel mirasın korunması ve kültür varlığı kaçakçılığına karşı mücadele mesajı verdi. Proje, Güneydoğu Avrupa'daki kültürel mirasını koruma hedefini taşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile UNODC iş birliğinde hayata geçirilecek kültürel mirasın korunmasına yönelik uluslararası proje kapsamında Galata Kulesi'nde ışık gösterisi gerçekleştirildi. Kuleye yansıtılan görsellerle kültür varlığı kaçakçılığına karşı mücadele mesajı verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi iş birliğinde yürütülecek 'Güneydoğu Avrupa'da Kültürel Mirasın Korunmasının İyileştirilmesi ve Kültür Varlıklarının Sınır Aşan Organize Suç ve Kara Para Aklama Faaliyetlerinde Kullanılmasının Önlenmesi Projesi' kapsamında Galata Kulesi'nde ışık gösterisi gerçekleştirildi. Tarihi kuleye yansıtılan görsellerle kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalık mesajı verildi.

KÜLTÜR VARLIĞI KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE VURGUSU

Projenin; kültür varlıklarının korunması, kaçakçılığın önlenmesi, kültür varlıklarına yönelik suçların etkin şekilde soruşturulması ve Güneydoğu Avrupa ülkeleri arasında iş birliğinin güçlendirilmesini hedeflediği belirtildi. Türkiye'nin projede ilk mali destek sağlayan ülke ve eş uygulayıcı ortak olarak merkezi rol üstlendiği ifade edildi. Açıklamada, kültür varlığı kaçakçılığının çoğu zaman uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi sınır aşan organize suçlarla aynı ağlar üzerinden yürütüldüğüne dikkat çekilerek, suç gelirlerinin kara para aklama faaliyetlerinde kullanıldığı kaydedildi.

26 BİNDEN FAZLA ESER İADE EDİLDİ

Türkiye'nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürüttüğü 'Anadolu', 'Miras' ve 'Define' operasyonlarıyla uluslararası kaçakçılık şebekelerine operasyonlar gerçekleştirildiği belirtilirken, 1980 yılından bu yana yasadışı yollarla yurtdışına çıkarılan 26 binden fazla kültür varlığının Türkiye'ye iadesinin sağlandığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş

Savaşta gizli ittifak ifşa oldu! Netanyahu Arap ülkesini ziyaret etmiş
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın 'silah' açıklaması tepki çekti

Bunu kimse beklemiyordu! Trump'ın açıklaması zirve öncesi kriz çıkardı
Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti

Ordu kendi halkını vurdu! Onlarca cansız bedeni yan yana dizdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Putin’den nükleer gözdağı! “Sarmat” balistik füzesini test ettiler

Putin'den dünyaya nükleer gözdağı
Firari komedyen Atalay Demirci yakalandı

Firari komedyen Atalay Demirci yakalandı
Eski güzellik kraliçesi olan eşini öldürüp blenderden geçirdi, mahkeme en ağır cezayı verdi

Vahşetin böylesi: Öldürdü, parçaladı, blenderden geçirdi!
Trump'ın FED adayı Kevin Warsh Senato'dan onay aldı

Doların yeni patronu belli oldu: Trump'ın adayı senatodan onay aldı

Çin, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun ismini değiştirerek yaptırımı kaldırdı

Yasaklı bakan heyete nasıl girdi: Pekin'den akıl dolu harf oyunu
Defne Samyeli’den sınırları zorlayan yeni sahne kostümü

Gören bir daha baktı: Yeni sahne kostümü ile sınırları zorladı!

Almanya'da bir çocuk doktoru 130 cinsel suçtan yargılanacak

Hastanede 130 çocuğu istismar etmiş