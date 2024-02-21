Üye Girişi
Haberler

Galata Kulesi Bir Ay Süreyle Ziyarete Kapatılıyor

Güncelleme:

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Galata Kulesi'nin depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları sebebiyle 23 Şubat tarihinden itibaren bir ay süreyle ziyarete kapatılacağını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Galata Kulesi'nin, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları sebebiyle 23 Şubat tarihinden itibaren bir ay süreyle ziyarete kapatılacağını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Galata Kulesi'nin çatı onarımı çalışmaları dolayısıyla Kule'nin 8. katı Kasım 2023'te ziyarete kapatılmıştır. Süreç içerisinde kulenin aleminin konservasyonu tamamlanmış, alem 20 Şubat 2024 tarihinde orijinal yerine yerleştirilmiş; yapının beden duvarında ve zemininde ise jeoradar çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tespit edilen detaylar doğrultusunda yapının dış cephe onarımı da yapılacaktır.

Restorasyon çalışmaları sırasında Galata Kulesi beden duvarlarında bulunan 400'e yakın göçmen kuş yuvasına asla zarar verilmeyecek; tüm uygulamalar kuş yuvaları ve ebabil kuşlarının göç mevsimi gözetilerek gerçekleştirilecektir. Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarım çalışmaları sebebiyle, 23 Şubat 2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle ziyarete kapalı bulundurulacaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel

Turizm Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Liverpool - Luton Town maçı CANLI izle! 21 Şubat Liverpool - Luton Town maçı canlı yayın izle! 21-22 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 21-22 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Cassidy Goldstein nerede ve ne zaman doğdu, buluşunun adı ne? Rüyada otobüs görmek ne anlama geliyor? Rüyada yolculuk yapmak ne demek? Rüyada otobüsle yolculuk yapmak ne anlama gelir? İnci Taneleri günü mü değişti, yeni bölüm ne zaman? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 21 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! Süper Kupa maçı bilet fiyatları ne kadar? Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak? Rüyada yengeç görmek ne anlama gelir? Rüyada yengeç ısırması, rüyada yengeç yemek, rüyada yengeç öldürmek ne demek? Rüyada telefon görmek ne anlama gelir? Rüyada telefonla konuşmak, rüyada telefonla konuştuğunu görmek, rüyada telefonda kavga etmek neye işaret eder? Zencefilin faydaları ve zararları nelerdir? Zencefil hangi yemeklerde kullanılır? Zencefil mideye dokunur mu? Zencefil nasıl bir bitkidir? Kefirin faydaları nelerdir? Kefir neyden yapılır, nasıl yapılır? Kefir gaz yapıyor mu? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 21 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Urfa stadyumu kaç kişilik? Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu kapasitesi ne kadar?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title