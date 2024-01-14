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Gala Gölü Milli Parkında kara avcılığı denetimi

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Gala Gölü Milli Parkı'nda yasak avcılığa karşı denetimlerini sürdürüyor. Yapılan kontrollerde usulsüz kara avcılığı tespit edildi ve bir kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

Gala Gölü Milli Parkında kara avcılığı denetimi

EDİRNE - Edirne İl Jandarma Komutanlığı ; sorumluluk bölgesinde bulunan Gala Gölü Milli Parkında yasak avcılığa karşı ve çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda; Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğa ve Milli Parklar Koruma Müdürlüğü, Enez ve İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ile müşterek yapılan faaliyette; Enez ilçesi Gala Gölü Milli Parkında göl içerisine botla girilerek, 3 farklı noktadan drone kamera ile yapılan kontrollerde göl çevresinde usulsüz kara avcılığı yapıldığı tespit edildi.

Enez ilçesinde usulsüz kara avcılığı yapan 1 şahıs yakalanarak hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem uygulandı

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalar'ın devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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