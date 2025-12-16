Haberler

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, çok sayıda gözaltı var

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, çok sayıda gözaltı var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Anahat Holding bünyesinde bulunan Gain Medya başta olmak üzere bağlı şirketlere operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aydın, ortağı Berkin Kaya da dahil olmak üzere 3 kişi, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Yasa dışı bahis" ve "Suç gelirlerinin aklanması" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Gain Medya'ya ait tüm kuruluşlara TMSF kayyum olarak atandı.

  • İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Gain Medya ve bağlı şirketlere operasyon düzenledi.
  • Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
  • Gain Medya'ya ait tüm kuruluşlara TMSF kayyum atandı.

İstanbul İl jandarma Komutanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Anahat Holding bünyesinde bulunan Gain Medya başta olmak üzere bağlı şirketlere operasyon düzenledi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Yasa dışı bahis" ve "Suç gelirlerinin aklanması" suçlamalarıyla başlatılan operasyonda şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aydın, ortağı Berkin Kaya da dahil olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, çok sayıda gözaltı var

TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Holding ve bağlı şirketlerdeki aramalar devam ederken, Gain Medya'ya ait tüm kuruluşlara TMSF kayyum olarak atandı.

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, çok sayıda gözaltı var

HOLDİNG 2022 YILINDA FAALİYETE GEÇTİ

Gain Medya, Anahat Holding çatısı altında yayın hayatını sürdüren ve son dönemde popülerliği artan dijital içerik platformlarından biri olarak biliniyor.

Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre Anahat Holding 2022 yılında faaliyete geçti. İstanbul/Ataşehir merkezli holdingin kurucusu olarak Selahattin Aydın görülüyor. Anahat Holding bünyesindeki IC Kıymetli Madenler A.Ş., Anahat Enerji A.Ş., IC Lojistik ve Dış Ticaret A.Ş., Anadolu Kılavuzluk A.Ş., ITS Tech, Avrasya Robotik, Zero Wates, Avrasya Air ve GAİN Medya bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (15)

Haber YorumlarıAbuzitin Lastikleri:

Tabii Bilal'in muhtemel bütün rakiplerinin sermayeleri sıfırlanmalı.

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme115
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Karacan:

Tayyip karşıtlığı sizi şizofren yapmış

yanıt12
yanıt11
Haber YorumlarıMurat Ağdaş:

Bilal atlasın sana kumarhane çocuğu

yanıt9
yanıt8
Haber YorumlarıNowiwi com:

Böyle yazılar yazma. Hepimizi toplayıp hapise atarlar. Güzel yazılar yaz. Nowiwi hakkında güzel yazılar yaz. Hiç bir şey e sinirlenme. Kainat şans eseri var olmuşdur Yokluk da.

yanıt2
yanıt4
Haber YorumlarıTahaO:

Yasa dışı bahisin Milli piyangodan farkı ne! Acilen Hepsi yasaklanmalı

Yorum Beğen142
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNowiwi com:

Milli Piyango yu.. kötüleme. Hepimizi toplayıp hapise atarlar. Güzel yazılar yaz. Mesela Nowiwi hakkında güzel yazılar yaz.

yanıt1
yanıt2
Haber YorumlarıHasan Turk:

Tupcunun talimati

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Taş:

Gain Reklamını yapanlarda yakalansın

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbirol atess:

izliyenleri yakalayın talimatı vermessin umarim :)))

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıAhmet Şahin:

kaç defa cimere yazdım ebo yarışmalar filan ingiltereler hepsi araştırılmalı yazıyoruz ama boşa abi

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla

Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyazıt Öztürk, bambaşka bir formatla ekranlara geri dönüyor! Yeni programının adı da belli

Bambaşka bir formatla ekranlara dönüyor! Yeni programının adı da belli
Asla ama asla kullanmayın! Son yıllarda herkesin evine giriyor, kan kusuncaya kadar anlaşılmıyor

Son yıllarda herkesin evine giriyor, kan kusuncaya kadar anlaşılmıyor
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Tedesco'dan Konyaspor takımı için çarpıcı yorum

Tüm taraftarlar Konyaspor için kullandığı o ifadeyi konuşuyor
Cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş'a sürpriz ziyaret

Cezaevinde bulunan Mert Hakan'a sürpriz ziyaret
Dişçi çiftin infial yaratan istismarı iddianamede: Koca tecavüz etti, karısı dudağından öptü

Sapık dişçi çift! Koca tecavüz etti, karısı dudağından öptü
Beyazıt Öztürk, bambaşka bir formatla ekranlara geri dönüyor! Yeni programının adı da belli

Bambaşka bir formatla ekranlara dönüyor! Yeni programının adı da belli
Asla ama asla kullanmayın! Son yıllarda herkesin evine giriyor, kan kusuncaya kadar anlaşılmıyor

Son yıllarda herkesin evine giriyor, kan kusuncaya kadar anlaşılmıyor
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif

O suçlamayı inkar etmişlerdi ama test sonuçları başka söylüyor
Aman dikkat! Ocak ayından itibaren bu ehliyetler iptal edilecek

Aman dikkat! Ocak ayından itibaren bu ehliyetler iptal edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
İşte Türkiye'nin en uzun boylu illeri! En kısalar ise tek bir bölgeden

İşte Türkiye'nin en uzun boylu illeri! En kısalar ise tek bir bölgeden
Yüzlerce dönümlük hasat! İlçenin tamamı kokmaya başladı, işçiler adeta akın etti

İlçenin tamamı kokmaya başladı, işçiler ise adeta akın etti
title