Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, çok sayıda gözaltı var

İstanbul İl jandarma Komutanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Anahat Holding bünyesinde bulunan Gain Medya başta olmak üzere bağlı şirketlere operasyon düzenledi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Yasa dışı bahis" ve "Suç gelirlerinin aklanması" suçlamalarıyla başlatılan operasyonda şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aydın, ortağı Berkin Kaya da dahil olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Holding ve bağlı şirketlerdeki aramalar devam ederken, Gain Medya'ya ait tüm kuruluşlara TMSF kayyum olarak atandı.

HOLDİNG 2022 YILINDA FAALİYETE GEÇTİ

Gain Medya, Anahat Holding çatısı altında yayın hayatını sürdüren ve son dönemde popülerliği artan dijital içerik platformlarından biri olarak biliniyor.

Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre Anahat Holding 2022 yılında faaliyete geçti. İstanbul/Ataşehir merkezli holdingin kurucusu olarak Selahattin Aydın görülüyor. Anahat Holding bünyesindeki IC Kıymetli Madenler A.Ş., Anahat Enerji A.Ş., IC Lojistik ve Dış Ticaret A.Ş., Anadolu Kılavuzluk A.Ş., ITS Tech, Avrasya Robotik, Zero Wates, Avrasya Air ve GAİN Medya bulunuyor.