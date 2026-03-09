Haberler

Gabon hükümeti, eski cumhurbaşkanının eşi Sylvia Bongo'nun işkence iddialarını reddetti

Gabon İletişim ve Medya Bakanı, eski Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun eşi Sylvia Bongo Ondimba'nın işkenceye uğradığına dair iddiaları çarpıtılmış diye nitelendirerek, tutuklulukları süresince insan onuruna uygun muamele gördüklerini savundu.

Gabon hükümeti, eski Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun eşi Sylvia Bongo Ondimba'nın Fransız kamu yayıncısı France 24 televizyonuna verdiği röportajdaki işkence iddialarını reddetti.

Gabon İletişim ve Medya Bakanı Germain Biahodjow, yaptığı açıklamada, "Tutuklulukları sırasında Sylvia Bongo Ondimba ve oğlu hukukun kurallarına ve insan onuruna uygun şekilde muamele görmüştür." ifadelerini kullandı.

Sylvia Bongo'nun iddialarını gerçek dışı ve çarpıtılmış anlatılar olarak nitelendiren Biahodjow, "France 24'ü suçlamak söz konusu değil ancak kanalın bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek için zaman ayırmadan yayın yapmasını kınıyoruz." dedi.

Biahodjow ayrıca, doğrulanmamış iddiaların yayılmaya devam etmesi halinde bu bilgileri yayan medya kuruluşlarının yayınlarının askıya alınabileceği uyarısında bulundu.

Eski Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun eşi Sylvia Bongo, France 24'e verdiği röportajda 2023'teki askeri müdahalenin ardından gözaltında tutuldukları dönemde kendisinin ve oğlunun işkence gördüğünü iddia etmişti.

Gabon'da Ali Bongo yönetimi Ağustos 2023'te gerçekleştirilen askeri müdahaleyle devrilmiş, darbenin ardından Sylvia Bongo ve oğlu Noureddin Bongo, haklarındaki yolsuzluk ve kamu fonlarını zimmete geçirme suçlamaları kapsamında gözaltına alınmıştı.

Noureddin Bongo'nun yolsuzluk ve zimmet suçlamasıyla, Sylvia Bongo'nun ise kara para aklama ve sahtecilik suçlamasıyla tutuklu yargılanmalarına karar verilmişti.

Mayıs 2025'te cezaevinden çıkarılarak ev hapsine alınan devrik Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun eşi Sylvia ve oğulları Noureddin Bongo'nun, aynı ay aile üyeleriyle Gabon'dan ayrıldıkları bildirilmişti.

Mahkeme, Kasım 2025'te ikiliyi gıyaben 20'şer yıl hapis, 100 milyon frank (yaklaşık 7,5 milyon lira) para cezasına çarptırmış ve kamu kaynaklarından edinildiği tespit edilen mallarına el konulmasına hükmetmişti.

