Haberler

Gabes'te Kimya Tesisine Protesto: Kirlilik ve Sağlık Sorunları Gündemde

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunus'un Gabes kentinde binlerce kişi, kimya üretim tesisinden yayılan kirliliği protesto etmek için gösteri düzenledi. Gösteriler, çevre kirliliği ve sağlık sorunlarına dikkat çekmeyi amaçladı. Hükümet, soruna acil çözümler getireceğini duyurdu.

Tunus'un güneydoğusundaki Gabes kentinde binlerce kişi, kimya üretim tesisinden yayılan kirliliği protesto etmek için gösteri düzenledi.

Gösteri, ülkenin en büyük sendikası olan Tunus Genel İşçi Sendikası'nın çağrısıyla gerçekleştirilen genel grevin ardından yapıldı.

Göstericiler, kimyasal tesisten yayılan gazlar ve atıkların yol açtığı çevre kirliliği ile sağlık sorunlarına dikkat çekti. Geçen ay, tesisin bazı ünitelerinden çıkan gaz emisyonları nedeniyle bir grup ortaokul öğrencisi solunum zorluğu yaşamış ve boğulma tehlikesi atlatmıştı. Bu olayın ardından bölge halkı haftalardır protestolar düzenliyor.

AA muhabirine konuşan aktivistler, "Kirlilik kaderimiz değil" diyerek tepkilerini dile getirdi. Gösteriler sırasında "Gabes'te çevre suçlarını durdurmak için birlikteyiz" yazılı pankartlar taşındı. Protestocular ayrıca "İklim adaleti bir ayrıcalık değil, bir haktır" ve "Sağlık hakkı bir görevdir" şeklinde sloganlar attı.

Artan tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Kays Said, kimyasal kirliliğin sona erdirilmesi yönünde çağrıda bulundu. Tedarik ve İskan Bakanı Salah Zuvvari de dün parlamentoda yaptığı konuşmada, hükümetin bu soruna "acil ve istisnai" çözümler getireceğini söyledi.

Tesisin yer aldığı "Şati es-Selam" bölgesinde de geçen hafta çok sayıda kişinin katılımıyla çevresel durumun kötüleşmesini protesto etmek için gösteriler düzenlenmişti.

Bölgede bir grup ortaokul öğrencisi, eylül ayında, kimya kompleksine ait sanayi birimlerinden yayılan gaz nedeniyle nefes darlığı yaşamıştı.

Kimya tesisi, yaklaşık 18 bin kişinin ikamet ettiği Şati es-Selam bölgesinde bulunuyor. Gabes şehir merkezine 4 kilometre uzaklıktaki tesisin içinde fosfat arıtma birimleri bulunuyor.

Kaynak: AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Güncel
Dünyanın gözünü diktiği Trump-Putin zirvesi iptal edildi

Dünyanın gözünü diktiği barış zirvesi iptal edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TSK'nın Irak ve Suriye'deki görev süresi 3 yıl daha uzatıldı

Türkiye'nin iki komşu ülkedeki görev süresi uzatıldı
Galatasaray 13 yıl sonra bir ilki istiyor

Galatasaray 13 yıl sonra bir ilki istiyor
Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan bu gece başlıyor

Herkes ekranlarının başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
Stuttgart cephesinden Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama

Stuttgart'tan Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama
TSK'nın Irak ve Suriye'deki görev süresi 3 yıl daha uzatıldı

Türkiye'nin iki komşu ülkedeki görev süresi uzatıldı
Gelecek yılların Dünya Kupası'na damga vuracaklar! Futbolun parlayan yıldızı Fas

Bu takım gelecek yılların Dünya Kupası'na damga vuracak
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
ABD'de alışverişe çıkan Türk genci, aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu

Türk genci, ABD'de aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Bursa'da su kesintisi 6 gün daha uzatıldı

Susuzluk kaderleri oldu! Bursalıları çileden çıkaracak yeni karar
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Beşiktaş'ta 2 ayrılık kararı birden

Beşiktaş'ta 2 ayrılık kararı birden! Bir isim çok sürpriz
Özel kanun teklifini imzalayıp Erdoğan'a çağrıda bulundu

Canlı yayında imzayı atıp Erdoğan'a çağrıda bulundu
Kairat, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk puanını aldı

Şampiyonlar Ligi tarihlerinde ilk puanlarını kazandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.