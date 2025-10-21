Gabes'te Kimya Tesisine Protesto: Kirlilik ve Sağlık Sorunları Gündemde

Tunus'un güneydoğusundaki Gabes kentinde binlerce kişi, kimya üretim tesisinden yayılan kirliliği protesto etmek için gösteri düzenledi.

Gösteri, ülkenin en büyük sendikası olan Tunus Genel İşçi Sendikası'nın çağrısıyla gerçekleştirilen genel grevin ardından yapıldı.

Göstericiler, kimyasal tesisten yayılan gazlar ve atıkların yol açtığı çevre kirliliği ile sağlık sorunlarına dikkat çekti. Geçen ay, tesisin bazı ünitelerinden çıkan gaz emisyonları nedeniyle bir grup ortaokul öğrencisi solunum zorluğu yaşamış ve boğulma tehlikesi atlatmıştı. Bu olayın ardından bölge halkı haftalardır protestolar düzenliyor.

AA muhabirine konuşan aktivistler, "Kirlilik kaderimiz değil" diyerek tepkilerini dile getirdi. Gösteriler sırasında "Gabes'te çevre suçlarını durdurmak için birlikteyiz" yazılı pankartlar taşındı. Protestocular ayrıca "İklim adaleti bir ayrıcalık değil, bir haktır" ve "Sağlık hakkı bir görevdir" şeklinde sloganlar attı.

Artan tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Kays Said, kimyasal kirliliğin sona erdirilmesi yönünde çağrıda bulundu. Tedarik ve İskan Bakanı Salah Zuvvari de dün parlamentoda yaptığı konuşmada, hükümetin bu soruna "acil ve istisnai" çözümler getireceğini söyledi.

Tesisin yer aldığı "Şati es-Selam" bölgesinde de geçen hafta çok sayıda kişinin katılımıyla çevresel durumun kötüleşmesini protesto etmek için gösteriler düzenlenmişti.

Bölgede bir grup ortaokul öğrencisi, eylül ayında, kimya kompleksine ait sanayi birimlerinden yayılan gaz nedeniyle nefes darlığı yaşamıştı.

Kimya tesisi, yaklaşık 18 bin kişinin ikamet ettiği Şati es-Selam bölgesinde bulunuyor. Gabes şehir merkezine 4 kilometre uzaklıktaki tesisin içinde fosfat arıtma birimleri bulunuyor.