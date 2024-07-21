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Şırnak'ta petrol sondaj kulesi devrildi: 2 işçi yaralı, 1 işçi kurtarılmayı bekliyor

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Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan 3 işçiden 2'si yaralı olarak kurtarıldı. Diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor. Vali Cevdet Atay, kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor.

Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan 3 işçiden 2'si yaralı kurtarıldı, diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Aybüke Yalçın 27 No'lu petrol sahasında petrol sondaj kulesi devrildi.

Olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri ile TPİC ve TPAO uzman ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu enkaz altında kalan 3 işçiden 2'si yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralı işçilerden biri helikopterle hastaneye ulaştırıldı, diğer işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Enkaz altında kalan diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Vali Cevdet Atay'ın kurtarma çalışmalarını yerinde takip ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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