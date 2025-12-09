Haberler

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında 4 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Futbolda bahis soruşturması kapsamında Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı, Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, Ankaraspor sahibi Ahmet Okatan ve Alassane Ndao tutuklandı. 29 şüpheliden 25'inin işlemleri ise devam ediyor.

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Murat Sancak, Metehan Baltacı, Ahmet Okatan ve Alassane Ndao tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talep edilen 29 şüpheliden Galatasaray Spor Kulübünün futbolcusu Metehan Baltacı, Adana Demirspor Spor Kulübü eski Başkanı Murat Sancak, Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan ve Alassane Ndao'nun sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik talep doğrultusunda şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan tutuklanmaları talep edilen 25 şüphelinin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
