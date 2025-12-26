'Futbolda Bahis Soruşturması' kapsamında 14'ü futbolcu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda Bahis Soruşturması' kapsamında 14'ü futbolcu olmak üzere eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Erden Timur'un da aralarında olduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel