Futbolcu cinayetinde aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı

Ümraniye'de, park halindeki araçta silahlı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklandı.

  • Amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, 19 Mart'ta İstanbul Ümraniye'de park halindeki araçta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
  • Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve dört kişi daha olmak üzere toplam 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • Zuhal Kalaycıoğlu ve iki kişi daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın Ümraniye'de park halindeki araçta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal Kalaycıoğlu, şarkıcı İzzet Yıldızhan ve katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Bilal Kadayıfçıoğlu savcılık ifadesinin ardından herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmaksızın, Zuhal Kalaycıoğlu ve A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

7 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu ile M.R, H.C.A, M.K. ve E.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kundakçı, olay yerine iki araçla gelen şüphelilerden birinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, silahla ateş ettiği belirlenen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da arasında bulunduğu 8 zanlı yakalanmıştı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırıyı yapan şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nunbabası Bilal Kadayıfçıoğlu ile şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alınmıştı.

