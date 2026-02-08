Haberler

Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmenin yere yığıldığı anlar kameralarda

Güncelleme:
Ordu'nun Altınordu ilçesinde halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirip, hayatını kaybeden öğretmen Mesut Sarıboğa'nın, yere yığıldığı anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Ordu'da 43 yaşındaki öğretmen Mesut Sarıboğa'nın halı sahada kalp krizi geçirdiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 6 Şubat'ta saat 23.30 sıralarında Altınordu ilçesindeki bir halı sahada meydana geldi. Arkadaşlarıyla halı sahaya giden Mesut Sarıboğa, maç başladıktan bir süre sonra fenalaşarak, yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Arkadaşları, Sarıboğa'nın yardımına koştu. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Sarıboğa, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Sarıboğa, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Sarıboğa'nın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

YERE YIĞILDIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Mesut Sarıboğa'nın fenalaşıp, yere yığıldığı anlar ise halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Perşembe ilçesi Gazi İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mesut Sarıboğa'nın evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Mesut Sarıboğa için bugün Altınordu ilçesi Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Sarıboğa'nın cenazesi, kılınan öğle namazının ardından aynı ilçedeki Hatipli Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Sarıboğa'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Mehmet Vargeloğlu, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
