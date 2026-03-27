Halı sahada oynarken göğsüne top isabet edince kalbi durdu, hastanede kurtarılamadı
Kahramanmaraş'ta halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren 3 çocuk babası Selahittin Atlı, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi, Gedemen Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Kahramanmaraş'ta halı sahada maç yaparken göğsüne futbol topu isabet etmesi sonucu kalbi duran ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybedne Selahittin Atlı'nın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. 3 çocuk babası Selahittin Atlı'nın cenazesi, Gedemen Mahallesi'ndeki Akarca Camisi'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından Atlı'nın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı