Furkan Apartmanı davasında firari müteahhitler için güvence bedeli kararı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde yıkılan 51 kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı davasında firari müteahhitler Abdullah Devrim S. ile kardeşi Hasan Hüseyin S. hakkındaki yakalama kararı 10'ar milyon TL güvence bedeli karşılığında kaldırılacak. Firari sanıklar için karar, teslim olup ifadelerinin alınmasının ardından güvence bedelini yatırıldıktan sonra uygulanacak.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Furkan Apartmanı da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde yıkıldı. Apartmanın enkazı altında kalan 51 kişi yaşamını yitirdi. Binanın yıkılmasında ihmali bulunduğu belirlenen fenni mesul Yılmaz Şahin Y. ile binada sahip oldukları daire ve iş yerlerinde kolon kestikleri iddia edilen Faik Ö., Eyüp Ö. ve Nejdet A. tutuklandı. Soruşturma kapsamında savcılık 4 tutuklu sanık ile apartmanın müteahhitleri Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S. hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. 4 sanık tutuksuz yargılanırken, mahkeme heyeti duruşmaya katılmayan apartmanın müteahhidi olan tutuksuz sanık Abdullah Devrim S. ve kardeşi Hasan Hüseyin S. hakkında yakalama kararı verdi.

İSTİNAF KARARI BOZDU

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl nisan ayında görülen 5'inci duruşmasında tutuklu sanıklar kaldıkları cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen yeni bilirkişi raporunun okunmasının ardından savunmalarını yapan tutuklu sanıklar, kolon kestikleri yönündeki iddiaların doğru olmadığını yineleyerek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti duruşma sonunda tutuklu sanıklardan Eyüp Ö., Faik Ö. ve Nejdet A. beraat ederken, Yılmaz Şahin Y. ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Firari 2 sanığın ise dosyası ayrıldı.

BERAAT KARARI BOZULDU

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16'ncı Ceza Dairesi, Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nce 3 sanık hakkında verilen kararı inceledi. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı ile tarafların itirazı üzerine yapılan değerlendirme sonucunda daire, yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda, beraat kararı verilen sanıklar Faik Ö. ve kardeşi Eyüp Ö. hakkında 'kolon kesilmesi' iddiasıyla yeni bir iddianame hazırlandığı, bu nedenle olayın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Tutuksuz 3 sanık ile firari 2 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

GÜVENCE BEDELİ İLE YAKALAMA KARARI KALDIRILACAK

Furkan Apartmanı davasının devam eden duruşmasına tutuksuz sanıklar Nejdet A, Faik Ö, Eyüp Ö. ile taraf avukatları ve ölenlerin yakınları katıldı. Yakalama kararı bulunan Hasan Hüseyin S. ile Abdullah Devrim S. katılmadı.

Duruşmada müteahhit kardeşlerin avukatları, güvence bedeliyle müvekkillerinin haklarındaki yakalama kararının kaldırılmasını talep etti. Savcı ise bu talebin reddedilmesini istedi. Mahkeme heyeti, haklarında yakalama kararı bulunan Hasan Hüseyin S. ile Abdullah Devrim S.'nin, teslim olduktan sonra, 10'ar milyon TL güvence bedeli karşılığında ve yurt dışı çıkış yasağı ile haftada bir gün imza atma ve tüm duruşmalara katılma şartıyla beyanları alındıktan sonra yakalama kararlarının kaldırılmasına karar verdi.

Heyet, diğer sanıkların mevcut durumlarının devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.