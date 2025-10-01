Fulya Öztürk'e Türk Dünyası'na Üstün Hizmet Ödülü

Cnn Türk Özel Haberler Müdürü Fulya Öztürk, Türk Edebiyat Vakfı'nın düzenlediği 'Türk Dünyasıyla İlgili İzlenimlerim' başlıklı sohbet programına katıldı. Program sonunda Öztürk'e çalışmalarından ötürü Türk Dünyası'na Üstün Hizmet Ödülü verildi.

Cnn Türk Özel Haberler Müdürü Fulya Öztürk, Türk Edebiyat Vakfı tarafından düzenlenen 'Türk Dünyasıyla İlgili İzlenimlerim' başlıklı sohbet programına katıldı. Programa Türk Edebiyat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Kabaklı, Kocaeli Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Eski Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva'nın kardeşi Kemale Paşayeva ve çok sayıda davetli katıldı. Fulya Öztürk'ün Türk Dünyası ile ilgili haberleri ve Karabağ ile ilgili hazırladığı belgeselinin izletilmesiyle başlayan programda konuşan CNN Türk Özel Haberler Müdürü Fulya Öztürk, "Ben 15-20 yıl öncesinde herkes gibi vatanını seven bir insanken, dünyayı gezip görünce daha çok ülkeme bağlandım. Çünkü dedim ki, 'Bir dakika ya. Ben hiç görmediğim ülkeler konusunda çok büyük resimler çizmişim kafamda' dedim. Gidip görünce, 'Böyle anlatıldığı gibi bu kadar da anlam yüklemem gerekmiyormuş' dedim ve ben Türkiye'ye ve Türk dünyasına daha çok bağlandım" dedi.

'SANAL MEDYA DENİLEN ÇÖPLÜKTE VATANINI, MİLLETİNİ SEVENLER LİNÇ EDİLİYOR'

Öztürk, "Bizim şu an sokakta bir batı hayranlığı var. Birincisi bunun önüne geçmemiz lazım. Küçücük çocuklar hiç görmedikleri ülkelere hayranlık besliyorlar. Bir fikri yok, ama sosyal medyada görüyor veya batı o propagandayı o kadar iyi yapıyor ki çok büyük bir resim çiziyor ve küçücük çocukları kendi ülkesinden soğutup bir batıya hayranlık yaratıyor. Şimdi öyle bir haldeyiz ki, bu ülkemde sanal medya denilen çöplükte, açık söylüyorum bir çöplüktür, vatanını, milletini sevenler linç ediliyor. Farkında mısınız? Özellikle X denilen platformda ben özellikle batının kontrolünde olduğunu zaten biliyoruz ve çok kirli ellerin yönettiğinin de altını çizmek isterim. Bunu da unutmamamız lazım" dedi.

'HAREKETE GEÇMEMİZ LAZIM'

Öztürk, "Biz savaşacağız, biz mücadele etmek zorundayız. Ben bunu dert edindim. Dünyayı gezdikten sonra Türkiye'ye ve Türk dünyasına daha çok bağlandım. Çünkü gerçeği gördüm. Çünkü anlatıldığı gibi değil diye daha çok sahip çıktım. Yaptığım haberlerde de buna vurgu yaptım. Bu konuda bizim harekete geçmemiz lazım. Herkes bir şeyler yapmalı. Ben gazeteci olarak bir şekilde belgeseller yaparak, sosyal medyada sesimi yükselterek Türk dünyasının yücelmesi için, Türk dünyasının öneminin daha da anlaşılması için birtakım çalışmalar yapıyorum. Ama çok zor bir çağdayız. Çok kirli bir çağdayız. Sosyal medyanın Batı tarafından ele geçirildiği bir çağda, inanın milli değerlere sahip biri olarak çok zorlanıyorum" dedi.

Program sonunda Öztürk'e çalışmalarından ötürü Türk Dünyası'na Üstün Hizmet Ödülü verildi.