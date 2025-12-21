Haberler

Albüm: Çin'de Uçurum Kenarında Kahve İçme Deneyimi Turistlere Unutulmaz Anlar Yaşatıyor

Çin'in Fujian eyaletindeki Gushi Köyü, benzersiz bir deneyim sunarak tırmanışı ve kahve tadımını bir araya getiriyor. 2024'te başlayan bu projeye yoğun ilgi var, katılımcılara hem heyecan hem de doğa manzarası eşliğinde kahve keyfi sağlanıyor.

FUZHOU, 21 Aralık (Xinhua) -- Uçurumun kenarında asılı dururken kahve içmeyi hiç hayal ettiniz mi? Çin'in Fujian eyaletindeki Lianjiang ilçesine bağlı Gushi Köyü, via ferrata tırmanışını kahve tadımıyla birleştiriyor.

2024'te başlatılan bu yenilikçi proje, katılımcılara heyecan verici bir tırmanış, profesyonel seviyede fotoğraflar çekme ve panoramik deniz manzarası eşliğinde kahve keyfi sunuyor. Macera ve dinlenmenin bir arada yaşandığı bu deneyim, "yarı dağ, yarı deniz" atmosferinin doruk noktasını oluşturuyor.

Uçurum tırmanışı, fotoğraf çekimi ve kahve tadımını kapsayan bu deneyim için şimdiye kadar 10.000'den fazla paket satıldı. Yalnızca sosyal medyada viral olmakla kalmayıp kırsal turizmi canlandıran Gushi köyü, yerel yeme-içme hizmetleri, ev konaklamaları ve tarımsal ürün satışlarında da artış sağladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
title