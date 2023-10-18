Fuhuşla Mücadele Operasyonunda 12 Şüpheli Yakalandı

Ahlak Büro Amirliği görevlileri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 12 şüpheli yakalandı ve 9 mağdur kadın kurtarıldı. Operasyonda ele geçirilen deliller arasında cep telefonları ve sim kartları da bulunuyor.

Fuhuşla mücadele çerçevesinde yürütülen soruşturmada, Ahlak Büro Amirliği görevlileri suça karışan 12 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 8'i yabancı uyruklu 9 mağdur kadın da kurtarıldı.

İstanbul genelinde fuhuşla mücadele çerçevesinde yürütülen soruşturmada Ahlak Büro Amirliği görevlileri yaklaşık 3 ay süre ile yapılan teknik takip sonucunda, suça karışan 11 erkek ve 1 kadın olmak üzere 12 şüphelinin yakalanması, mağdur kadınların kurtarılması, suç delillerine el konulması, şüphelilerin soruşturma konusu faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacı ile Pendik, Tuzla ilçeleri ve Kocaeli ili İzmit, Kartepe, Darıca ilçeleri olmak üzere 12 farklı adreste 10 Ekim günü saat 06.30 sıralarında eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 12 şüpheli şahıs yakalandı, 8'i yabancı uyruklu olmak üzere 9 mağdur kadın kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen 13 adet cep telefonu, 13 adet sim kart ve 1 adet hafıza kartına el konuldu.

Yakalanan 12 kişi, 13 Ekim günü mevcutlu olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 9'u tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mağdur olan 8 yabancı kadın, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne sevk edildi. - İSTANBUL