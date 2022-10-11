Fuhuş operasyonunda çok sayıda tutuklama! Aralarında boş ev ayarlayan da var aracı olan da

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yurt dışından iş vaadiyle kandırıp, getirdikleri kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlenen 4 kişi, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerin, teknik takibe takılmamak için arayanlara, "Lüks araçlarımız geldi" diyerek şifreli konuştukları belirtilirken aralarınca aracı olan ve yer temini sağlayan kişilerinde olduğu aktarıldı.

Muğla il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Fethiye ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle 4 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı. Takip sonrası polis, şebekenin yurt dışından yüksek maaşlı iş vaadiyle kandırıp, iletişime geçtikleri kadınları ilçeye getirdiklerini belirledi.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP TEHDİT ETMİŞLER

Şebeke yöneticilerinin ev, apart ve otellere yerleştirdikleri kadınları 'Paraya para demeyeceksiniz' diyerek ikna etmeye çalışıp, fuhşa zorladıkları saptandı. Kadınların çıplak fotoğrafları çekilirken, ayrılmak istemeleri halinde tehdit edildikleri öğrenildi. Şebeke üyelerinin, 'WhatsApp' üzerinden oluşturduğu grupla fuhuş yapacak kadınların müşterilere ulaşmalarını sağladığı da belirlendi.

4 TUTUKLAMA

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, delillerin toplanmasının ardından 5 Ekim günü saat 04.00 sıralarında operasyon için harekete geçti. 13 farklı adrese 8 ekip ve 35 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Kurtarılan 22 kadın ise ülkelerine gönderilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Teknik takibe takılmamak için arayanlara 'Lüks araçlarımız geldi' diyerek, şifreli konuştuğu belirlenen şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.