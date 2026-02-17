Haberler

Diyarbakır Merkezli Üç İlde "Kadraj" Operasyonu: Gözaltına Alınan 18 Şüpheliden 12'si Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır merkezli olarak İstanbul ve Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda masaj salonlarında fuhuşa yer sağlayan 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklanırken, diğerleri için yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verildi.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır merkezli İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda "masaj salonu" olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde fuhuşa yer ve imkan sağladıkları, reklam organizatörleri aracılığıyla müşteri temin ederek organize şekilde hareket ettikleri tespit edilen 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4'ü hakkında yurt dışına çıkış yasağı, 2 şüpheli hakkında ise ev hapsi cezası verildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki çalışmalarla, şüphelilerin görünüşte "masaj salonu" olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde fuhuşa yer ve imkan sağladıkları, reklam organizatörleri aracılığıyla müşteri temin ederek organize şekilde hareket ettikleri 5 masaj salonu ve 18 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Diyarbakır merkezli Samsun ve İstanbul'da belirlenen 20 adrese eş zamanlı "Kadraj" adı verilen operasyonda ekipler 18 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alına şüphelilerin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, işlem hacimlerinin yaklaşık 68 milyon TL olduğu tespit edildi.

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 12'si tutuklandı, 4'ü hakkında yurt dışına çıkış yasağı, 2 şüpheli hakkında ise ev hapsi adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Ünlülere yeni operasyon! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı

Yeni operasyon! TRT oyuncusu ve ünlü şarkıcı dahil 17 kişi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı

Televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
ABD'de buz hokeyi maçına silahlı saldırı: Ölü sayısı 3'e yükseldi

Kana bulanan buz pistinde ölü sayısı 3'e çıktı
Barcelona'ya derbide büyük şok! Koltuğunu kaybetti

Dün gece kabusu yaşadılar!
Ronaldo ve Ancelotti, Rio Karnavalı'nda bir arada

Tartışma yaratan görüntülerden sonra tek kaldı!
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı

Televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz

Fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz
Bakanlık harekete geçti! Cinsiyet değiştirip evlenenlere hapis cezası yolda

Cinsiyet değiştirip evlenenlere hapis cezası yolda