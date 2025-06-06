Fuego Yanardağı'nda Patlama: 700'den Fazla Kişi Tahliye Edildi

Fuego Yanardağı'nda Patlama: 700'den Fazla Kişi Tahliye Edildi
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Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonrasında tedbir amaçlı 700'den fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Yanardağ, metrelerce yüksekliğe kül püskürterek lav akıntısına neden oldu.

- Guatemala'daki Fuego Yanardağında patlama: 700'den fazla kişi tahliye edildi

GUATEMALA - Guatemala'daki Fuego Yanardağında meydana gelen patlama sonucu tedbir olarak 700'den fazla kişinin evlerinden tahliye edildi.

Dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak kabul edilen Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yanardağ metrelerce yüksekliğe kül püskürtürken, kül bulutları yaklaşık 5 kilometre yüksekliğe kadar ulaştı. Sismoloji ajansı INSIVUMEH, Antigua Guatemala kent merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta bulunan yanardağın kraterinin etrafında yaklaşık 1.2 kilometre uzunluğunda lav akıntısı olduğunu aktardı. Volkanik hareketlilik nedeniyle tedbir amacıyla 700'den fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

3 bin 763 metre yüksekliği sahip Fuego Yanardağı'nda 2018 yılında meydana gelen patlamada 215 kişi hayatını kaybetmişti. ABD'nin Tennessee eyaleti büyüklüğündeki Orta Amerika ülkesinde 37 yanardağ bulunuyor, ancak bunların birçoğunun uykuda veya sönmüş olduğu düşünülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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