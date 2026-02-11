TBMM Dışişleri Komisyonu, pozitif ilişkileri ABD parlamentosuna taşımak için Washington'da

ABD Kongresi nezdinde görüşmeler yapmak üzere başkent Washington'da bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, iki ülkenin hükümet ve devlet başkanları arasındaki "pozitif ilişkileri" parlamentolar boyutuna taşımayı amaçladıklarını belirtti.

Oktay, başkanlığını yaptığı Dışişleri Komisyonu heyetiyle resmi ziyaret kapsamında geldiği ABD programının ilk gününde Türk basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin iletişim kanallarının hem hükümetler hem de devlet başkanları seviyesinde "son derece pozitif" olduğunu belirten Oktay, bu durumu Kongre boyutunda da görmeyi amaçladıklarını söyledi.

Oktay, İki ülke arasındaki pozitif değişimin, iç politikaya odaklanmanın verdiği etkiyle, ABD Kongresinin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato boyutunda daha yavaş ilerlediğini ifade etti.

Bu çerçevede cuma gününe kadar hem Senatonun hem de Temsilciler Meclisinin dış ilişkiler komitelerinin başkanları başta olmak üzere Washington'da bir dizi görüşme gerçekleştireceklerini belirten Oktay, bu görüşmelerde Türkiye'nin tezlerini yansıtmakla birlikte, iki parlamento arasında sağlıklı bir iletişim kanalı oluşturmayı amaçladıklarını aktardı.

Fuat Oktay, ABD temaslarında aynı zamanda, "Trans-Atlantik boyutunda yaşanan ilişkilerden kaynaklı" Avrupa'nın güvenliği konusunda Türkiye'nin yapabileceklerini karşılıklı istişare ve ABD ile Türkiye arasında "hiç bitmeyen" yaptırımlar gibi konuların da gündemlerinde olduğunun altını çizdi.

Oktay, bu yaptırımların bir an önce kaldırılmasının hem bölge barışına hem de Türkiye-ABD ilişkilerine her açıdan son derece pozitif yansıyacağı değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin ilkesel bir dış politikası vardır"

"Türkiye'nin ilkesel bir dış politikası vardır." ifadesine yer veren TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, bu politikanın, komşularıyla ya da bölgedeki ülkelerle ilişkilerde çıkar odaklı değil, bölge barışına katkı sağlayan, o ülkelerin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına saygı temelinde yürütüldüğünü vurguladı.

Oktay, Türkiye'nin bölgede devam eden Rusya-Ukrayna savaşına, Suriye ile ve Gazze'de Hamas ile ilişkilerdeki yaklaşım tarzına ve ABD-İran arasındaki gelişmelerle ilgili tutumuna bakıldığında "bu ilkesel temelin" görülebileceğini belirtti.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, bununla birlikte bölgede ABD ile birlikte hareket etmenin Türkiye'nin "çıkarlarına nasıl hizmet ettiğinin" görüldüğünü kaydetti.

TBMM heyetinin 14 Şubat'ta, ABD'deki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.