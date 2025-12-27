Haberler

İsrail'in Somaliland'ı Tanıması... Fuat Oktay: İsrail'in Yayılmacı Politikalarında Uluslararası Hukuku Hiçe Saydığını Bir Kez Daha Ortaya Koymaktadır

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İsrail'in Somaliland'ı tanımasının uluslararası hukuku hiçe sayan bir yayılmacı politika olduğunu belirterek, Türkiye'nin Somali'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

(ANKARA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İsrail'in Somaliland'ı tanımasına ilişkin, "İsrail'in yayılmacı politikaları çerçevesinde uluslararası hukuku hiçe saydığını bir kez daha ortaya koymaktadır. Somali'nin toprak bütünlüğünü, barış ve istikrarını kararlılıkla destekleyen Türkiye, Somali halkının yanında olmayı sürdürecektir" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Somaliland'ı tanımasına tepki gösterdi. Oktay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Netanyahu Hükümeti'nin Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığı yönünde açıklama yapması, Somali'nin iç işlerine açık bir müdahale niteliği taşımakta olup, İsrail'in bölgesel ve küresel düzeyde istikrarsızlık yaratma yönünde attığı yeni bir adımı teşkil etmiştir. Söz konusu açıklama, İsrail'in yayılmacı politikaları çerçevesinde uluslararası hukuku hiçe saydığını bir kez daha ortaya koymaktadır. Somali'nin toprak bütünlüğünü, barış ve istikrarını kararlılıkla destekleyen Türkiye, Somali halkının yanında olmayı sürdürecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
