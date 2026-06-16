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Fuat Oktay'dan Mustafa Destici'ye Ziyaret

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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, BBP'nin 13. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Mustafa Destici'yi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Görüşmede ayrıca Destici'nin vefat eden ağabeyi için taziye mesajı verildi.

(ANKARA) - Tbmm Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, BBP'nin 13. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Mustafa Destici'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Önceki dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'ye ziyarette bulundu. Oktay, BBP  Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette, geçtiğimiz günlerde ağabeyi Halil Nural Destici'yi kaybeden Genel Başkan Mustafa Destici'ye başsağlığı dileklerini iletti. Destici ailesinin acısını paylaşan Oktay, merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Büyük Birlik Partisi camiasına sabır temennisinde bulundu.

Ziyaretin bir diğer önemli gündemi ise BBP'nin geçtiğimiz hafta Ankara ATO Congresium'da gerçekleştirdiği 13. Olağan Büyük Kurultayı oldu. Fuat Oktay, kurultayda delegelerin güvenoyuyla yeniden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığı'na seçilen Mustafa Destici'yi tebrik ederek, yeni dönemin ülke ve siyaset dünyası için hayırlara vesile olmasını diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Destici ise nazik ziyaretleri, taziye ve hayırlı olsun dilekleri için TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'a teşekkürlerini iletti.

Dostane bir atmosferde geçen görüşmede, güncel siyasi gelişmeler ve iş birliği mesajları da ön plana çıktı.

Kaynak: ANKA
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