Fuat Oktay: Bölgesel Fırsatlar Hicaz Demiryolunu Canlandırmayı Zorunlu Kılıyor

Tbmm Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın başkanlığındaki Komisyon heyeti Ürdün Parlamentosu'nun resmi daveti üzerine Ürdün'ün başkenti Amman'ı ziyaret etti. Heyette AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akca Cupolo ve İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun yer aldı.

Heyet, Ürdün Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Haitham Al Zayadeen tarafından Kraliçe Aliye Havalimanı'nda karşılandı. Oktay, X hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Dışişleri Komisyonu Heyeti olarak, Ürdün Parlamentosu'nun resmi davetlisi olarak, ülkelerimiz arasında parlamenter ilişkileri geliştirmek amacıyla Amman'dayız. Ürdün Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın Haitham Al Zayadeen tarafından havalimanında karşılandık. Sayın Al Zayadeen'e, davetleri ve bu nazik karşılamalarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Oktay ve heyet, ardından Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Oktay ziyarete ilişkin, "TBMM Dışişleri Komisyonu Heyeti olarak resmi temaslarda bulunmak üzere geldiğimiz Ürdün'de, Amman Büyükelçiliğimizdeki davete katılarak; Büyükelçimiz Sayın Yakup Caymazoğlu ve Büyükelçiliğimiz personeli tarafından yapılan sunumları ve değerlendirmeleri dinleme fırsatı bulduk. Büyükelçimiz Sayın Caymazoğlu ve Büyükelçiliğimiz mensuplarına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Amman Büyükelçiliği'ndeki davet sonrasında konuşan Oktay, Hicaz Demiryolu projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Oktay, "Bölgesel fırsatlar Hicaz Demiryolu'nu canlandırmayı zorunlu kılıyor. Hicaz Demiryolu yalnız Türkiye'ye değil, aynı zamanda Ürdün, Suriye ve Suudi Arabistan'a da Osmanlı'dan kalan bir miras. Tekrardan o yolun canlandırılması ile ilgili zaten bakanlıklar nezdinde yürütülen görüşmelere biz, parlamento boyutunda da nasıl katkı vereceğimizle ilgili görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Bugün yeniden canlandırmaya çalıştığımız, Osmanlı döneminde geliştirilen bir proje; şu andaki bölgesel fırsatlar bunu canlandırmayı neredeyse zorunlu kılıyor" ifadelerini kullandı.

Projenin ABD ve İsrail'in İran ile savaşından bağımsız olarak bir an önce bitmesi gerektiğini vurgulayan Fuat Oktay, "Projelendirme konusu hızlı bir şekilde şu anda gündemde ve üzerinde çalışılıyor. Alternatif güzergahların anlamı hem bölgede hem de küresel boyutta çok daha net anlaşılmış durumda. Savaşın sonunu beklemeye gerek yok. Bunun için hiç zaman kaybetmeden projenin tamamlanması ve uygulamaya girmemiz gerekir" dedi.

Kaynak: ANKA