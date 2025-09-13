FTSO, 320 Öğrenciye Kırtasiye Desteği Sağladı

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) 2025-2026 eğitim öğretim yılı için Fethiye ve Seydikemer'deki 320 ihtiyaç sahibi öğrenciye kırtasiye desteği sağladı.

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, yaptığı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde her yıl düzenli olarak öğrencilere kırtasiye desteğinde bulunduklarını ve bu öğrencilerin de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile okul idarecileri tarafından belirlendiğini belirtti.

Oda olarak en önem verdikleri konunun eğitim olduğunu vurgulayan Çıralı, şunları kaydetti:

"Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğuna inanıyor ve kaynaklarımızı gerek verdiğimiz burslarla gerekse eğitim kurumlarımıza yaptığımız desteklerle eğitime yönlendiriyoruz. Üst kuruluşumuz TOBB öncülüğünde, üyelerimizin bize verdiği güçle her yıl olduğu gibi 2025-2026 eğitim öğretim yılında da ihtiyaç sahibi ailelerimizin üzerindeki yükü bir nebze de olsa hafifletmek için çocuklarının kırtasiye masraflarına destek olmak amacıyla hazırladığımız çantaları dağıttık."

Çıralı, içinde kırtasiye malzemelerinin yer aldığı 320 okul çantasının Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü aracılığıyla eğitim öğretim yılının başında tespit edilen öğrencilere ulaştığını bildirdi.

Kırtasiye desteğinin yerine ulaşmasına destek veren tüm paydaşlara teşekkür eden Çıralı, yeni eğitim öğretim yılı için de öğrencilere başarılar diledi.