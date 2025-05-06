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Friedrich Merz, İlk Turda Başbakan Seçilemedi

Friedrich Merz, İlk Turda Başbakan Seçilemedi
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Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, Federal Meclis'te yapılan ilk tur oylamada yeterli oyu alamayarak başbakan seçilemedi. Merz, gerekli 316 oy yerine 310 oy aldı.

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı ve milletvekili Friedrich Merz, Federal Meclis'te yapılan ilk tur oylamada yeterli oyu alamayarak başbakan seçilemedi.

Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner başkanlığında toplanan mecliste yapılan gizli oylamada, Merz, ilk turda oylamaya katılan 621 milletvekilinden 310'unun oyunu aldı.

Oylamada 307 "hayır" oyu kullanılırken, 3 milletvekili çekimser kaldı ve 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Başbakan seçilmek için gerekli olan 316 "evet" oyuna ulaşamayan Merz'in ilk turda seçilemediğinin açıklanmasının ardından, Meclis Başkanı Klöckner oturuma ara verdi.

Almanya tarihinde ilk kez bir başbakan adayı, genel seçimlerin ve başarılı geçen koalisyon müzakerelerinin ardından Federal Meclis'te yapılan oylamanın ilk turunda başbakan olarak seçilememiş oldu.

Alman Anayasasında başbakanlık seçimini düzenleyen 63. madde, bir adayın seçilememesi halinde, Federal Meclis, oylamadan sonraki 14 gün içinde üyelerinin yarısından bir fazlasıyla tekrar seçim yapabilmesini öngörüyor.

Ancak parti kaynakları cuma günü ikinci tur oylama yapılması için çaba sarf edildiğini ifade ediyor.

İkinci turda seçilebileceği izlenimi oluşması durumunda Merz, tekrar aday gösterilebilir.

"Merz'i tekrar aday göstereceğiz"

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Meclis Grubu Başkanı Jens Spahn, CDU/CSU ve SPD'nin, Merz'i ikinci tur seçimler için tekrar aday göstereceğini söyledi.

İkinci tur seçimlerinin yapılmasına Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile birlikte karar verdiklerini belirten Spahn, "Bunun ne zaman gerçekleşeceği henüz belli değil. Bu, birkaç gün içinde mi yoksa diğer meclis gruplarıyla varılacak bir mutabakatla daha erken bir tarihte mi olacak, henüz netleşmedi." değerlendirmesinde bulundu.

23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimden sonra hükümeti kurmak için anlaşan CDU/CSU partileri ve SPD mecliste toplam 328 sandalyesi bulunuyor.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
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