Almanya Başbakanı Merz yeniden CDU Genel Başkanı seçildi

Güncelleme:
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Stuttgart'ta düzenlenen CDU Olağan Genel Kurulunda tek aday olarak girdiği seçimde 878 delegenin oyunu alarak yeniden genel başkan oldu. Merz, 2022'den beri bu görevi yürütüyordu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) genel başkanlığına yeniden seçildi.

Stuttgart kentinde düzenlenen 38. CDU Olağan Genel Kurulunda seçime tek aday olarak giren Friedrich Merz, 878 delegenin oyunu alarak yeniden genel başkan oldu.

Oylamada 85 "hayır" oyu kullanılırken 14 delege de çekimser kaldı.

Merz oylamanın sonucu açıklandıktan sonra yaptığı konuşmada kendisine duydukları güvenden dolayı delegelere teşekkür etti.

6 Mayıs 2025'te Almanya Başbakanı seçilen Friedrich Merz, 2022'den beri CDU Genel Başkanı olarak görev yapıyor.

Öte yandan Carsten Linnemann da 864 delegenin oyunu alarak yeniden CDU Genel Sekreteri seçildi.

Kaynak: AA / Erbil Başay
