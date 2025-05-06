Friedrich Merz Almanya'nın Yeni Şansölyesi Oldu
Almanya Federal Meclisi'nde yapılan güven oylamasının ikinci turunda Friedrich Merz, 325 oy alarak ülkenin yeni Şansölyesi seçildi. İlk turda yeterli oyu alamayan Merz, yeni hükümetin oluşumuyla birlikte önemli müttefiklerle görüşmeler yapmak üzere yola çıkacak.
(BERLİN) - Almanya Federal Meclisi'nde yapılan güven oylamasının ikinci turu için yapılan oylama sonucunda, Friedrich Merz, ülkenin yeni Şansölyesi olarak seçildi.
CDU/CSU ittifakı şubat ayındaki federal seçimleri kazandı ve merkez sol Sosyal Demokratlarla bir koalisyon anlaşması imzaladı. Yeni kosalisyon hükümetinde, önceki hükümette de yer alan Savunma Bakanı Boris Pistorius görevini korurken, Merz'in kabinesinin geri kalanı, çoğu özel sektör deneyimine sahip yeni atananlardan oluşuyor.
Kaynak: ANKA / Güncel