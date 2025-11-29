Haberler

Freni Çekilmeyen Otomobil Yokuşta Hareket Etti

Güncelleme:
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde freni çekilmeden park edilen otomobil, yokuşta hareket ederek bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmadı, ancak hasar meydana geldi.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde freni çekilmeden park edilen otomobil, yokuşta hareket edince bir evin bahçe duvarına çarptı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi 227'nci Sokak'ta meydana geldi. El freni çekilmeden park edilen 34 DD 6857 plakalı otomobil, yokuşta hareket etmeye başladı. Bir süre ilerleyen otomobil, bir evin bahçe duvarına çarptı. Duvar yıkılırken, kazada yaralanan olmadı. Evin bahçesinde ve araçta hasar meydana geldi. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Otomobilin duvara çarptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
