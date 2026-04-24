Freni boşalan vinç, dereye uçtu; araçtan atlayan sürücüsü öldü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yokuş aşağı inerken freninin boşaldığı öne sürülen vinç, otomobile çarpıp dereye uçtu. Kazada araçtan atlayan sürücü Kemal Doyan (44) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal Doyan (44) yönetimindeki 16 0208 030 plakalı vinç, yokuş aşağı indiği sırada freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan vinç, Yusuf A. idaresindeki 16 BBP 055 plakalı otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 600 metre daha ilerleyip dereye uçarak devrildi. Dereye uçmadan 50 metre önce araçtan atlayan Doyan, hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayı haber alıp olay yerine gelen Kemal Doyan'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Doyan'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

