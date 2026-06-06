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Otomobil fren yerine gaza basınca velilerin arasına daldı: 6 yaralı

Otomobil fren yerine gaza basınca velilerin arasına daldı: 6 yaralı
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Büyükçekmece'de otomobilini park etmek isteyen sürücü, fren yerine gaza basınca demir kapıyı yerinden söküp velilerin arasına daldı. Kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Büyükçekmece'de otomobilini park etmek isterken fren yerine gaza basan Zehra K(40), okulun çevresinde sınava giren çocuklarını bekleyen velilerin arasına daldı. Kazada 2'si çocuk 6 kişi yaraladı.

Kaza, Pınartepe Mahallesi'nde bir cami otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, sınav için çocuğunu cami yanındaki okula getiren bir Zehra K., aracını cami otoparkına park etmek istedi. Ancak sürücü fren yerine gaza basınca demir otopark kapısına çarptı. Çarpmanın şiddetle yerinden sökülen kapı gölgede oturup sınava giren çocuklarını bekleyen velilerin üzerine savruldu. Demir kapı ve otomobilin çarpmasıyla 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

'GEÇ KALDIĞINI SANDI, FREN YERİNE GAZA BASTI'

Kaza anında olay yerinde bulunan görgü tanığı Yusuf Kara, "Sınav vardı çocukların o nedenle gelmiştik buraya. Burada kapı kapalıydı. Kadın da çocuğunu getirdi okula. Burada insanlar da vardı kalabalıktı burası. Herhalde sürücü biraz heyecan yaptı, geç kaldığını sandı sınava. Gazla freni karıştırdı. Fren yerine gaza basınca kapıya çarpıp fırlattı. Çocuklar ve kadınlar yaralıydı. Durumları ağır değildi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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