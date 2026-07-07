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NATO ANKARA ZİRVESİ - Danimarka Başbakanı Frederiksen, Grönland'ın satılık olmadığını yineledi

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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, Grönland'ın satılık olmadığını ve Danimarka'nın egemenliğine saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Danimarka Krallığı'na bağlı Grönland'ın satılık olmadığı mesajını tekrarladı.

36.? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Grönland, ABD'nin kontrolünde olmalı" görüşünü yeniden gündeme getirmesine ilişkin Danimarka basınına açıklamada bulundu.

Danimarka Krallığı'na bağlı Grönland'ın ABD'nin bir parçası olmak istemediğini ifade eden Frederiksen, "Grönland elbette satılık değil. Bunu en başından beri açıkça belirttik." dedi.

Frederiksen, NATO'dan Danimarka'nın egemenliğine saygı duyulmasını beklediğini aktardı.

Trump, bugün Ankara'da yaptığı açıklamada, Grönland meselesini yeniden gündeme getirerek Grönland'ın ABD için önemli olduğunu ve ABD'nin kontrolünde olması gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA / Lejla Bıogradlıja Aksan
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