Freddy Kasırgası Malavi'de felakete neden oldu: 499 ölü, 1332 yaralı, 427 kayıp var

Afrika ülkesi Malavi'de çıkan Freddy Kasırgası büyük bir felakete neden oldu. 499 kişinin hayatını kaybettiği, 1332 kişinin yaralandığı kasırgada 427 kişi ise kayboldu. Kayıp yüzlerce kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Malavi Ulusal Afet Yönetim İdaresi, yaptığı açıklamada, sel ve heyelanlara yol açan kasırgadan ötürü 499 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1332 kişinin yaralandığını duyurdu. Kaybolanların sayısının 427'ye çıktığı ifade edilen açıklamada, Malavili yetkililerinin yanı sıra İngiltere'den gelen ekiplerin de bu kişileri arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

500 BİNDEN FAZLA KİŞİ EVİNİ KAYBETTİ

Tanzanya ve Zambiya'dan gönderilen helikopterlerin ulaşılamayan bölgelere insani yardım götürdüğü belirtildi. Ülkede yerinden olan ve evini kaybedenlerin sayısı ise 500 bini geçti.

MOZAMBİK'TE 67 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kasırgadan etkilenen Mozambik'te 67, Madagaskar'da ise 17 kişi hayatını kaybetmişti. Dünya Meteoroloji Örgütü, şubat ayında başlayan ve bir aydan fazla süren Freddy'nin, tarihin en uzun süren kasırgası olabileceğini açıklamıştı.