Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi

Eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang'ın, Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etmesi istendi. Lang'ın adı Epstein belgelerinde 600'den fazla geçiyor.

  • Fransız siyasetçiler, Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang'ın Paris'teki Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifasını talep etti.
  • Epstein dosyası kapsamında yayımlanan belgelerde Jack Lang'ın adı 600'den fazla kez yer alıyor.
  • Belgelere göre, Jack Lang Epstein'e Paris'te kültürel geziler önerdi ve Epstein Lang'a Fas'a gitmesi için uçağını ödünç verdi.

Fransız siyasetçiler, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le ilgili kamuoyuyla paylaşılan belgelerde adı geçen eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang'dan Paris'teki Arap Dünyası Enstitüsü (IMA) başkanlığı görevinden ayrılmasını talep etti.

Fransa'da farklı partilerden siyasetçiler, Epstein ile daha önce görüştüğü anlaşılan Lang'ın yönettiği IMA'dan istifa etmesini istedi.

İSTİFASINI İSTEDİLER

Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Marion Marechal konuk olduğu Sud Radio'nun programında, Epstein ile olan bağlantıları göz önünde bulundurulunca Lang'ın IMA'daki görevinden istifa etmesi gerektiğini savundu.

Provence-Alpes-Cote d'Azur Bölgesi Başkanı ve eski IMA Başkanı Renaud Muselier, Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamada, söz konusu enstitünün Fransa ve Arap ülkelerine hizmet ettiğini belirtti.

Muselier, "Ancak şu aşamada, Jack Lang'ın konumunun Enstitü için son derece zararlı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle zorla istifa ettirilmesinin yerine, kendiliğinden gitmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sosyalist Partinin (PS) Genel Sekreteri Oliver Faure ise kamu yayıncısı Franceinfo'ya yaptığı açıklamada, Lang'ın yönettiği IMA'yı korumak için istifa etmeyi düşünmesi gerektiğini dile getirdi.

EPSTEİN BELGELERİNDE 600'DEN FAZLA KEZ İSMİ GEÇİYOR

Eski Fransa Kültür Bakanı Lang'ın adı Epstein dosyası kapsamında yayımlanan belgelerde 600'den fazla kez yer alıyor.

Belgelere göre, Lang Epstein'e Paris'te farklı kültürel geziler önerirken, ABD'li milyarder eski Fransız Bakan'a Fas'a gitmesi için Nisan 2017'de uçağını ödünç veriyor. Bir başka e-postada ise Lang'ın çocukların dini ve cinsellik eğitimi hakkında Epstein'e sorular sorduğu görülüyor.

Epstein'in Mart 2019'da ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'a gönderdiği bir mesajda, Paris'teki Louvre Müzesi'nin önünde Lang ile yan yana çektirdikleri bir fotoğraf karesi de yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

IMA Başkanı Lang, dün konuk olduğu Fransız BFMTV kanalında, arkadaşlarının yapacağı bir film için Epstein'den para istediğini belirtmişti.

"Benim tanıdığım Jeffrey çekici, sanat tutkunu bir adamdı." diyen Lang, Epstein'in suç işlemiş olduğunu öğrendiği andan itibaren kendisiyle her türlü iletişime son verdiğini savunmuştu.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
500

