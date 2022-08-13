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Fransız sanatçı Dany Brillant, müzik hayatında 30. yılını kutluyor

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Tunus kökenli Fransız sanatçı Dany Brillant, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde bu akşam konser verecek.

Tunus kökenli Fransız sanatçı Dany Brillant, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde bu akşam konser verecek.

Biletinal Yaz Konserleri kapsamında sahne alacak sanatçı, caz, swing, rockabilly, Latin ve Fransız şanson türlerini harmanladığı şarkılarını seslendirecek.

"Fransız şansonları" denince akla gelen ilk isimlerden Brillant, konser ve müzik hayatına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dany Brillant, Kovid-19 salgını nedeniyle uzun zamandır sahne almadığı ve 4 senedir de İstanbullu müzikseverlerle buluşmadığından bu konser için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Brillant, "30 yıldan beri sahnelerdeyim. 30. yılımı kutluyorum. Konserdeki şarkılarım da bütün albümlerimden oluşan bir en iyiler karması olacak. Çok güzel ve farklı bir konser olacak." dedi.

Türkiye'de sevilmesinin nedeninin "kültürel yakınlık" olduğunu dile getiren Brillant, şöyle konuştu:

"Tunus'ta doğduğum için olsa gerek Türkiye'de her zaman kendimi çok iyi hissettim. Benim müziğim aslında geleneksel ve modern müziğin harmanlanması şeklinde. Türk müzikseverler sanırım bundan dolayı müziğimi çok seviyor. Türk müziğinde tanıdığım iki büyük sanatçı var. Biri yeni çağa daha yakın olan Tarkan, diğeri de Ajda Pekkan. Türkiye'den ya da farklı ülkelerden sanatçılarla farklı projeler yapmayı çok arzu ederim. Şu anda benim müziğim de oryantal müziğe yakın. Türkçe-Fransızca sözler olan farklı bir tarz yapmak isterim."

Konserin ardından dinlenmek için Bodrum'u tercih edeceğini anlatan Brillant, Türkiye'ye her gelişinde çok güzel karşılandığını da sözlerine ekledi.

Konserin sınırlı sayıdaki biletlerine "www.biletinial.com" adresinden ulaşılabilir.

AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

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