Haberler

Fransa'da orman yangını yönetimi için soruşturma talebi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransız milletvekili Manuel Bompard, hükümetin yangınlarla mücadele imkanları konusunda yalan söylediğini öne sürerek parlamento soruşturması açılmasını istedi. Ayrıca itfaiyecilerin imkanlarının artırılması ve bütçe düzenlemesi yapılması çağrısında bulundu.

Fransız milletvekili Manuel Bompard, orman yangınlarıyla mücadele etmek için seferber edilen imkanlar hakkında hükümetin yalan söylediğini savunarak, yangınların yönetimi konusunda parlamento soruşturması açılmasını istedi.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Bompard, konuk olduğu Fransız BFMTV kanalında, ülkeyi etkileyen orman yangınlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orman yangınlarıyla mücadele etmek için seferber edilen imkanlar hakkında Bompard, "Hükümet yaz boyunca bu konuda yalan söyledi. Özellikle de hava ve kara imkanlarının yeterli olduğunu söyleyen (İçişleri Bakanı Laurent) Nunez Bey." ifadelerini kullandı.

Bompard, orman yangınlarının yönetimi hakkında parlamento soruşturması açılmasını talep ederek, itfaiyecilerin imkanlarını artırmak için bu yılki devlet bütçesinde yeni bir düzenleme yapılması için hükümete çağrıda bulunduklarını hatırlattı.

Başbakan Sebastien Lecornu'nun gelecek yıl için itfaiyecilik sektörüne yönelik öngördüğü bütçe artışının, sektörün mevcut ihtiyaçları karşısında çok geç yürürlüğe gireceğine işaret eden Bompard, orman yangınlarıyla mücadele eden itfaiyecileri desteklediklerini dile getirdi.

Bompard, itfaiyecilerin daha fazla imkan ve personel talebiyle 29 Eylül'de başkent Paris'te düzenleyeceği gösteriyi desteklediğini belirtti.

Lecornu, orman yangınlarından ciddi bir şekilde etkilenen Gironde ve Landes vilayetlerine yönelik 12 milyon avroluk yardım açıklamıştı.

Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da bu yıl 117 bin hektardan fazla alan alevlere teslim olurken, 4 itfaiye eri hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
Ünlü gıda devlerine 'şeker' soruşturması! İşte o şirketlerin tam listesi

8 ilde gıda devlerine operasyon! İşte o firmaların tam listesi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Simge sahnede çiçek açtı! Cesur tarzını görenlerin aklı başından gitti

Simge sahnede çiçek açtı! Cesur tarzını görenlerin aklı başından gitti
Galatasaray'da deprem! Takımın bel kemiği ayrılmak istiyor

G.Saray'da deprem! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

Süleymancılar soruşturmasında yeni ülke! Öğrencileri para kuryesi olarak kullanmışlar

Süleymancılar soruşturmasında yeni bir ülkenin adı çıktı
Gıda sahtekarları böyle enselendi! Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi

Bu nasıl bir ahlaksızlık? Kapağı açan ekipler bile şaşıp kaldı

Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var

Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var
Bir ilimizden çok konuşulacak karar! Erkekler artık bu sitede şort giyemeyecek

Bir ilimizden çok konuşulacak karar! Erkekler artık şort giyemeyecek
Yeni kanunu hedef alan açıklamaya soruşturma! Rabia Coşkun gözaltına alındı

Meydandaki sözleri pahalıya patladı! Rabia Coşkun gözaltında