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Bağcılar'da esrarengiz ölüm! Fransız kadın tüp mide ameliyatı için geldiği hastanenin banyosunda ölü bulundu

Bağcılar'da esrarengiz ölüm! Fransız kadın tüp mide ameliyatı için geldiği hastanenin banyosunda ölü bulundu

Güncel Haberler

İstanbul Bağcılar'daki özel bir hastaneye tüp mide ameliyatı olmak için gelen Fransız Anestezi Uzmanı Dalila Soudani hastanenin banyosunda ölü bulundu. İlk belirlemelere göre Fransız kadının kendisine yüksek dozda yaklaşık 20 adet ağrı kesici iğne vurduğu tespit edilirken, vücudunda darp izine rastlanmadı. Hastaneden yapılan açıklamada ise tüp mide ameliyatı ile alakalı herhangi bir işlem yapılmadığı ifade edildi.

Anestezi Uzmanı Dalila Soudani, Bağcılar'da özel bir hastanede tüp mide ameliyatı olmak için Fransa'dan Türkiye'ye geldi. Soudani, 19 Mayıs akşam özel hastaneye giriş yaptı.

Bağcılar'da esrarengiz ölüm! Fransız kadın tüp mide ameliyatı için geldiği hastanenin banyosunda ölü bulundu

Tek başına hastaneye giden Soudani, tüp mide ameliyatı olmak için tahlillerini yaptırdı. Gece burada kalan kadın sabahı 07.30 sıralarında hastane odasındaki banyoda hasta bakıcılar tarafından ölü bulundu.

Bağcılar'da esrarengiz ölüm! Fransız kadın tüp mide ameliyatı için geldiği hastanenin banyosunda ölü bulundu

İlk belirlemelere göre, Fransız kadının kendisine yüksek dozda yaklaşık 20 adet Fransız markalı ağrı kesici iğne vurduğu tespit edildi. Kadının vücudunda darp izine rastlanmadığı, geçmişten kalma yanık izi olduğu belirlendi.

Bağcılar'da esrarengiz ölüm! Fransız kadın tüp mide ameliyatı için geldiği hastanenin banyosunda ölü bulundu

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Soudani'nin Fransa'dan Türkiye'ye gelen erkek kardeşi, amcası ve yakınları ise Adli Tıp Kurumu'nda teşhiste bulundu. Gerekli evrakların tamamlanmasının ardından Fransız kadının cenazesinin ülkesine götürüleceği belirtildi.

Bağcılar'da esrarengiz ölüm! Fransız kadın tüp mide ameliyatı için geldiği hastanenin banyosunda ölü bulundu

Hastane ise tüp mide ameliyatı ile alakalı herhangi bir işlem yapılmadığını açıkladı. Kadına sadece tahlil yapıldığı belirtilirken ağrı kesicileri de kendisinin vurduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Anestezi Bağcılar Türkiye Fransa Güncel Haberler

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