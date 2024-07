Fransız caz piyanisti Baptiste Trotignon ve Nilüfer Verdi İstanbul Caz Festivali'nde buluştu

Fransız caz piyanisti Baptiste Trotignon ile Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahibi Türkiye'nin ilk kadın caz piyanistlerinden Nilüfer Verdi, 31. İstanbul Caz Festivali kapsamında müzikseverlerle buluştu.

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Fransız Sarayı'nda düzenlenen konser etkinliği sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Filistin bayraklı toka ile sahneye çıkan Nilüfer Verdi'ye davulda Burak Cihangirli, kontrbasta Kağan Yıldız eşlik ederken 50. yaşını festivalde kutlayan Baptiste Trotignon'la ise Gregory Hutchinson ve Joe Sanders sahneyi paylaştı.

Verdi, Berklee College of Music ve New York New School'da Jack Reilly, Ray Santisi, Bob Winter, Billy Pierce, Alex Ulanowsky gibi isimlerle çalıştı.

Türkiye'ye döndükten sonra 1980'li yılların ışıltılı caz dünyasında birçok mekanda sahneye çıkan usta sanatçı, festivallerde çaldı ve kendi öğrencilerini yetiştirdi.

Rolling Stone dergisi tarafından "müzikal eklektikliği" ile övülen Baptiste Trotignon ise 2001'de yayımlanan ilk albümü "Fluide" ile kendi jenerasyonunun en etkileyici piyanistleri arasına girdi.

Yeniden yorumladığı bestelerde asıl melodiye her zaman sadık kalmasıyla bilinen Trotignon, müzik otoritelerince müzikal bir deha olarak kabul gördü.