- Fransız aktivistten Monet'in tablosuna küresel ısınma eylemi

Gelincikler Tarlası'na poster yapıştıran aktivist gözaltına alındı

PARİS - Fransa'da küresel ısınmaya dikkat çekmek için Fransız ressam Claude Monet'in "Gelincikler Tarlası" tablosu üzerine dünyanın 4 derece ısınması halinde ortaya çıkabilecek manzaranın tasvir edildiği posteri yapıştıran aktivist gözaltına alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Orsay Müzesi bir iklim aktivistinin eylemine sahne oldu. Küresel ısınmaya dikkat çekmek isteyen aktivist, Fransız ressam Claude Monet'in "Gelincikler Tarlası" (Coquelicots) tablosu üzerine dünyanın 4 derece ısınması halinde ortaya çıkabilecek manzaranın tasvir edildiği posteri yapıştırdı. Daha sonra ise elini duvara yapıştırarak "Eğer bir alternatif oluşturulmazsa bu kabus gibi görüntü bizi bekliyor" diyen aktivist gözaltına alındı.

Monet'in 1873 yılında tamamladığı tabloda çiçek açmış bir gelincik tarlasında gezinen şemsiyeli insanları resmettiği tablosunun üzerinde korucu bir cam olmadığı öğrenilirken, müze tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Tablonun ise ne kadar hasar aldığı henüz bilinmiyor.