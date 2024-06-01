Üye Girişi
Haberler

Fransız aktivistten Monet'in tablosuna küresel ısınma eylemi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da küresel ısınmaya dikkat çekmek için Fransız ressam Claude Monet'in 'Gelincikler Tarlası' tablosu üzerine dünyanın 4 derece ısınması halinde ortaya çıkabilecek manzaranın tasvir edildiği posteri yapıştıran aktivist gözaltına alındı.

- Fransız aktivistten Monet'in tablosuna küresel ısınma eylemi

Gelincikler Tarlası'na poster yapıştıran aktivist gözaltına alındı

PARİS - Fransa'da küresel ısınmaya dikkat çekmek için Fransız ressam Claude Monet'in "Gelincikler Tarlası" tablosu üzerine dünyanın 4 derece ısınması halinde ortaya çıkabilecek manzaranın tasvir edildiği posteri yapıştıran aktivist gözaltına alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Orsay Müzesi bir iklim aktivistinin eylemine sahne oldu. Küresel ısınmaya dikkat çekmek isteyen aktivist, Fransız ressam Claude Monet'in "Gelincikler Tarlası" (Coquelicots) tablosu üzerine dünyanın 4 derece ısınması halinde ortaya çıkabilecek manzaranın tasvir edildiği posteri yapıştırdı. Daha sonra ise elini duvara yapıştırarak "Eğer bir alternatif oluşturulmazsa bu kabus gibi görüntü bizi bekliyor" diyen aktivist gözaltına alındı.

Monet'in 1873 yılında tamamladığı tabloda çiçek açmış bir gelincik tarlasında gezinen şemsiyeli insanları resmettiği tablosunun üzerinde korucu bir cam olmadığı öğrenilirken, müze tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Tablonun ise ne kadar hasar aldığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Claude Monet Ressam Fransa Sanat Çevre Gözaltı Kültür Sanat Güncel Haberler

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

 AK Parti kampta! Erdoğan'ın 'Türkiye için felaket' dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

 Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı

Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı

 Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu

Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title