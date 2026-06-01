Sumud Filosu'ndan Fransız aktivist Jouan, İsrail ordusunda "işkence etmekten zevk alanların" olduğunu söyledi Açıklaması

Küresel Sumud Filosu'nun Fransız aktivistlerinden "Tortuga" lakaplı Adrien Jouan, İsrail ordusunda insanlara işkence etmekten zevk alan "psikopatların" olduğunu söyledi.

İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu'na katılan Jouan, AA muhabirine, İsrail'in aktivistlere uyguladığı şiddet ve işkenceleri anlattı.

Jouan, filonun amacının Gazze Şeridi'ndeki ablukaya ve İsrail'in Filistinlilere yönelik muamelesine tepki göstermek ve bölgeye yardım ulaştırmak olduğunu vurguladı.

Bu girişim meşru olmasına rağmen İsrail ordusu tarafından alıkonulduklarına işaret eden Jouan, işkence gördükten sonra bırakıldıklarını söyledi.

"Dayak atan, şok cihazı kullanan ve cinsel tacizde bulunan bir ekip vardı"

Jouan, hapishaneye çevrilen İsrail gemisinde sistematik olarak tüm aktivistlerin dövüldüğüne dikkati çekerek "İki gün boyunca dayak atan, şok cihazı kullanan ve cinsel tacizde bulunan bir ekip vardı." dedi.

Tüfeğin dipçiğiyle kendisine de vurduklarını, bu nedenle sırtında daire şeklinde 12 izin olduğunu belirten Jouan, aktivistlerin her türlü aşağılanmaya maruz kaldıklarını, gece soğuk havada üzerlerine su atıldığını anlattı.

İsrail askerlerinin attığı tekmeler nedeniyle iki kaburgasının kırıldığını dile getiren Jouan, "Fransa'da hastaneye gittim, bunu tespit ettiler. Şikayetçi olmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Jouan, gemide yaşadıklarına ilişkin şunları kaydetti:

"3 konteynerin olduğu bir alana atıldık, burada uyuyamıyorduk çünkü çok fazla sıkıştırılmıştık. Benim iki kaburgam kırık olduğu için tam olarak uzanamıyordum, dolayısıyla geceyi ayakta veya dışarıda geçirmeye çalıştım ancak dışarıdayken gözlerimize lazer tutuyorlardı ve ardından insanların uyumasını engellemek için flaşlar kullanıyorlardı."

İsrailli askerlerin kendisi dahil aktivistlerin üzerine kurşun bilye tarzı mühimmatla ateş açtıklarını anlatan Jouan, "Bizleri bütün bunlarla, silahlarla tehdit ettiler." dedi.

Jouan, İsrail'e vardıklarında bazı aktivistlerin yeniden dövülüp aşağılandıklarını, bunu yaparken kendilerine "İsrail'e hoş geldiniz" denildiğini söyledi.

Tamamen sebepsiz ve rastgele şekilde bu muameleye maruz kaldıklarının altını çizen Jouan, İsrail tarafından alıkonulan son gemide olduğunu, bu nedenle daha fazla kötü muameleye maruz kaldığını dile getirdi.

İsrailli askerlere yalnızca "Durun! Biz barışçılız." dediğini aktaran Jouan, "Bizi sürekli başımız yerde ve bir elimiz arkada olacak şekilde götürüyorlardı, kolu kırık olanları dahil. Burada saatlerce bizi dizlerimizin üzerinde tuttular, tam olarak bilmiyorum ne kadar, en az 3-4 saat diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"İşkence görüyorlar, hayvan muamelesi görüyorlar"

Jouan, hapishaneye çevrilen gemiyi terk etmeden önce yaşadıklarına ilişkin, "1,5 ile 2 saat arası bizi dizlerimizin üzerinde güneşin altında bıraktılar." dedi.

İsrail hapishanelerinde 9 binden fazla Filistinli esirin bulunduğuna işaret eden Jouan, filonun da İsrail'in yaptıklarına tepki göstermek amacıyla yola çıktığını vurguladı.

Jouan, Filistinli esirlerin hangi koşullar altında bulunduklarını hayale cesaret edemediğini dile getirerek "İşkence görüyorlar, hayvan muamelesi görüyorlar. Bu, son derece korkunç. Bunu 2-3 gün yaşadığınızda bu şekilde aylarca, yıllarca nasıl dayanılır diye merak ediyorsunuz." görüşünü paylaştı.

İsrail'in yaptıklarına rağmen cezasız kaldığına işaret eden Jouan, "Ordularında insanlara işkence etmekten zevk alan psikopatlar var. Bazıları gülüyorlardı, müzik açıyorlardı, bizleri aşağılayıcı pozisyonlara düşürerek, bizleri taklit ederek eğleniyorlardı. Son derece sorunlu bir ordu." ifadelerini kullandı.

Jouan, İsrail ordusunun kendisini "dokunulmaz hissettiğine" dikkati çekerek, Avrupalı ülkelerden İsrail'e karşı somut yaptırım kararları almalarını istedi.